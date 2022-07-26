韩元兑美元汇率持续攀升 韩政府加强风险管控

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韩元兑美元汇率不断刷新年内高点，目前已攀升到2009年全球金融危机时期的水平，恐对韩国经济造成负面影响。韩国总统尹锡悦表示，将通过紧急经济对策会议等渠道管控风险，确保美元走强、韩元走弱的汇率走势不对韩国市场造成负面影响。





尽管尹锡悦和金融部门23日进行了口头干预，但当天韩元兑美元汇率仍上涨至1346韩元，再次创下年内新高。以收盘价为准，这是继2009年4月28日1356.8韩元后的最高水平。按照盘中价来看，是2009年4月29日攀升至1357.5韩元后的最高值。





最近汇率走势的一大特点是持续上涨且速度极快。韩元兑美元汇率于今年6月23日突破1300韩元大关，7月6日超过1310韩元、7月15日突破1320韩元，本月22日一天内又先后冲破1330韩元、1340韩元。按照这一趋势，汇率有可能在年内突破1400韩元。





美元持续走强是汇率上涨的主要原因。自欧洲再次爆发能源危机后，市场担忧美联储的货币紧缩政策偏好将加强，导致美元持续升值。据路透社报道，美元指数23日上升至108.9，接近今年7月创下的20年新高109.29。美元指数反映美元对主要国家货币的汇率变化程度。由此，欧元兑美元汇率7月14日首次跌破平价，英镑、人民币也纷纷贬值。





汇率猛涨将导致金融市场动荡，并对贸易造成巨大影响。尽管最近能源价格有所下滑，但汇率若继续走高，将抵消能源价格下滑带来的效果。韩元贬值有助于提升出口价格竞争力，但也会导致原材料等进口物价上涨，加重企业负担。事实上，韩国贸易逆差正逐步扩大。根据关税厅的数据，8月前20天的出口额为334.24亿美元、进口额为436.41亿美元，逆差达到102.17亿美元。今年累计贸易逆差已超过250亿美元，以全年数据为准，高于1996年的206.24亿美元这一历年最高水平。





再叠加高物价、高利率，当前韩国经济正饱受“三高”的冲击。对此，尹锡悦强调加强风险管控，外汇部门也进行了口头干预，表示将对最近韩元兑美元汇率上涨过程中是否存在投机因素进行缜密评估。政府计划密切监视汇率走势，将对经济的负面影响降至最低。





不过专家认为，由于美元在全球范围内走强，口头干预或可使汇率上涨速度有所放缓，但无法阻止其趋势性上涨。