韩中建交30周年 两国关系站上分岔口

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本月24日是韩中建交30周年。尽管两国关系在30年间取得了长足发展，但是随着美中对抗的加剧，因政治格局变化、民间感情恶化、“萨德”问题、限韩令等矛盾站到了十字路口上。两国能否以建交30周年为契机摸索到新的突破口，引发了关注。





1992年8月24日，韩中两国外长在中国北京钓鱼台国宾馆签署《韩中关于建立外交关系的联合公报》，这意味着在韩国战争中兵刃相见的两国终结40余年的敌对关系，正式建立外交关系。





当时，前苏联和东欧共产主义阵营崩溃、冷战体制结束，世界政治格局经历剧变。面对这一情况，韩国推行北方政策，寻求与共产主义国家改善关系。同时，中国正推动改革开放。时代环境和两国政策基调的不谋而合使两国建交水到渠成。





建交后，韩中关系取得了飞跃式发展。两国贸易规模在30年间增长至原本的47倍，中国成为了韩国最大的贸易伙伴，韩国成为了中国三大贸易伙伴之一。两国形成了韩国向中国出口中间材料、中国制造并出口成品的贸易格局，实现了共同繁荣。在这种关系的推动下，韩国跻身发达国家行列，中国则成为全球第二大经济体。





两国关系于1998年提升为面向21世纪的合作伙伴关系，此后又先后建立了全面合作伙伴关系、战略合作伙伴关系。





然而，迎来建交30周年的两国关系却并不和谐。在国际政治格局的变化之中，两国间的矛盾无法轻易得到解决。最大的难题是驻韩美军“萨德”系统部署问题。中国以美国可通过“萨德”监视中国军方的一举一动为由提出强烈抗议，并实施了限韩令。中国不仅限制韩国文化内容产品的对中国出口，还禁止中国游客赴韩旅游。虽然目前限韩令得到了部分解除，但两国文化交流仍然受阻，韩流出口蒙受了巨大损失。





最近国际政治格局滑向新冷战使得两国关系雪上加霜。随着美国开始遏制快速发展的中国，美中关系基调由合作变为对抗。由此，韩国在安全上依靠美国、经济上依靠中国的对外合作格局逐渐崩溃。





目前，韩国已参与印太经济框架并出席了北约峰会，一定程度上打破了过去的平衡外交政策基调。由于韩美同盟在新冷战之下逐步加强，这是不可避免的选择。另外，韩国参加美国发起的半导体供应链合作机制“芯片四方联盟”成为引起中国不满的又一大因素。与此同时，两国民间感情的逐步恶化也被认为是严重的问题。





韩中两国在政治、经济、社会、文化等所有领域的互相依赖度极高。分析指出，双方应灵活应对时代变化，不执着于单方面利益、采取柔软姿态开启两国关系的新局面。