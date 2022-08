K-POP热风席卷VMA BLACKPINK、BTS、SEVENTEEN均收获奖项

ⓒ YG Entertainment

MTV音乐录影带大奖(MTV Video Music Awards,以下称VMA)颁奖典礼当地时间28日在美国新泽西州举行,入围今年六个奖项的防弹少年团(BTS)以及分别入围三个奖项的BLACKPINK、SEVENTEEN均有获奖,让K-POP热风再次在北美掀起。





出席颁奖典礼的BLACKPINK可谓当晚最闪亮的焦点之一。从红毯环节开始,四位成员便赚足了现场的菲林。BLACKPINK在颁奖典礼前举行的演出中为全球粉丝献上了新歌《Pink Venom》的首秀,成为全球第四个、韩国第一个在VMA上表演的女团。她们还凭借在过去一年中举行的演唱会等活动,击败防弹少年团、贾斯汀•比伯、爱莉安娜•格兰德等入围歌手,摘得“最佳元宇宙表演奖”(Best Metaverse Performance)。此外,成员Lisa摘得“最佳K-POP奖”(Best K-POP),成为首位在VMA中获奖的K-POP组合solo歌手。





未出席现场活动的防弹少年团和SEVENTEEN也有所收获。防弹少年团连续第四年获得了“年度组合奖”(Best Group)。SEVENTEEN则凭借《Rock with You》获得“年度推介表演奖”(Push Performance of the Year),首度在VMA中摘得奖项,成员们也通过视频表达了感谢。