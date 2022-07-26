《他们的视线》 – 申载亨（音）

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不出所料，卫生间里被溅满了血痕，凶手是在这里杀死受害人的。那么，在卧室里的血痕又是什么呢？先是在卫生间里发生打斗，然后又在卧室里搏斗，接着又回到了卫生间吗？但是在卧室和卫生间之间的地板上却连一滴血都没有。更奇怪的是，在床垫上还发现了另一个出血点。









罗元学姐姐的声音跟刚才判若两人。她走到厨房那边，从抽屉里取出件什么东西，然后又接着说：





“接着聊聊刚才的话题吧，我会把我知道的都告诉您。”

“那我就问你一个问题，为什么要那么做？”

“我不明白你在说什么。”

“你刚才说晚上8点下班回来的时候，你弟弟不在家是吧？”





我把罗元学的手机从口袋里掏出来放在桌子上，接着说：





“那为什么晚上9点38分会有一条未发送短信留着呢？你为什么杀人，甚至连亲弟弟也杀了呢？”





이제까지와는 전혀 다른 음색이었다.

그녀는 부엌 쪽으로 걸어가서

서랍장을 열어 무언가를 꺼낸 후에야 다시 입을 열었다.





“아까 하시던 말씀 계속해 보세요.

제가 알고 있는 건 다 말씀해 드릴테니까.”





“그럼 하나만 물을게요. 왜 그랬어요?”





“무슨 말씀이신지 모르겠네요.”





“저녁 8시 반에 퇴근하고 들어왔더니 이미 동생은 없었다고 하셨죠?”





주머니에서 나원학의 휴대폰을 꺼내 탁자위에 올려놓고 말을 이었다.





“그런데 왜 저녁 9시 38분에 문자를 보내려다 만 흔적이 여기 남아있는 거죠? 왜 죽인거예요? 동생까지”









罗元学的姐姐就是凶手，她甚至还想栽赃给自己的弟弟，污蔑他是嫌疑人。被捕后，她并没有感受到罪恶感，反而认为自己是社会的受害者，并且对此深信不疑。但主人公却很清楚那只不过是一种借口而已，因为作为犯罪侧写师，他见过太多这样的人。他们陷入犯罪的深渊，丧失了作为人的道德性，最终变得面目全非。









从警察署出来，我开上长长的公路向首尔驶去。路上看到的都是人或者人们。他们在今天也都在相见、分离、沟通或者断交。在他们当中，如果有人被杀，我们会首先从他身边的人开始审问和侦查。这是因为，每个人都有潜在的会成为杀人犯的理由。





那是一件可以理解或者无法理解的事情，所以我需要像他们一样，用皲裂的眼睛去审视世界，就好像破裂的镜子那样。对我来说，现在只能看到那些东西。





경찰서를 빠져나와 길게 늘어선 도로를 타고 서울로 향했다.

가는 길 내내 보이는 것은 사람, 그리고 사람들이었다.

그들은 오늘도 만나고 헤어지고 소통하고 단절한다.





그들 중에 누군가 살해당하는 일이 생긴다면

우리는 먼저 그 사람의 주변인들을 탐문하고 수사한다.

모든 사람들에게 저마다 내재된 살인을 할 만한 이유가 있기 때문이다.





그것은 이해할 수 있는, 혹은 이해할 수 없는 일이기도 하다.

그래서 나는 그들처럼 균열된 눈으로 세상을 봐야 한다.

깨진 거울과도 같은 기괴한 시선으로.

나는 이제 그런 것들밖에 보이지 않는다.









作者 申载亨（音，신재형），1982年出生于忠清北道忠州。2007年发表短篇小说《他和我的吉格舞》（그와 나의 지그춤）登上文坛。