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职业：演员

出生日期：1994年10月5日

出生地：釜山

身高：166cm

血型：B型

学历：韩国艺术综合学校

出道：独幕剧《妻子的床》（2019）





朴柱炫学生时期便对演艺方面有着浓厚的兴趣，她不仅是学校乐队的主唱，而且还曾接到过成为SM娱乐练习生的邀请。高中时期，朴柱炫在看过音乐剧《猫》之后，完全被舞台上演员们的精彩表演所折服，因此决定成为一名演员。在正式出道前，朴柱炫曾在2015年通过短篇电影首次“触电”，2019年正式出道后，她的演艺事业可谓顺风顺水，在接拍了人气网剧《人间课堂》后，她便成为新晋小花，陆续在影视剧作品中担当女一号。





主要作品：

·电视剧：

《禁婚令-朝鲜婚姻禁止令》（2022）

《向你奔去的速度493km》（2022）

《窥探》（2021）

《僵尸探长》（2020）

《人间课堂》（2020）

·电影：

《首尔大作战》（2022）





获奖经历：

第57届百想艺术大赏 电视类 最佳新人女演员奖（2021）

亚洲艺人大赏 最佳选择奖（2020）