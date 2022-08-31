正直的候选人2 (정직한 후보 2)

导演：张幼珍

主演：罗美兰/金武烈/尹敬浩

类型：喜剧

上映时间：2022年9月28日（韩国）

其他片名：诚实选举妈2/政客诚实中2/Honest Candidate 2





剧情概要：

曾被“真实的嘴巴”附身的大话王政客朱尚淑（罗美兰饰）的从政之路并没有一帆风顺。在竞选首尔市长失败后，她倾家荡产沦为无业游民。偶然的一次机会，朱尚淑救起了一位掉入海中的年轻人，此事登上新闻后，她也得到机会在家乡东山再起。朱尚淑虽然努力做一个诚实的候选人，但无奈越是说实话，支持率就越是下滑。面对如此窘境，朱尚淑决定做回大话王。而这一次，她的得力助手秘书室长朴希哲（金武烈饰）也要助其一“嘴”之力。





幕后花絮：

《正直的候选人2》主要人物延续了第一部中的设定，也由原班人马再次出演，这成为影片最大的看点。该系列影片于女主角罗美兰来说意义重大，她曾凭借第一部斩获青龙奖影后，也奠定了其喜剧女王的地位，而第二部中她也向观众保证将带来双倍快乐。另外，偶像歌手尹斗俊也在该片中客串演出。导演介绍称，原本他的戏份并不多，但在拍摄过程中发现尹斗俊所呈现的戏剧效果超出预想，于是临时为他增添了许多戏份。