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正直的候选人2 (정직한 후보 2)

2022-08-31

今日首尔

导演：张幼珍

主演：罗美兰/金武烈/尹敬浩

类型：喜剧

上映时间：2022年9月28日（韩国）

其他片名：诚实选举妈2/政客诚实中2/Honest Candidate 2


剧情概要：

曾被“真实的嘴巴”附身的大话王政客朱尚淑（罗美兰饰）的从政之路并没有一帆风顺。在竞选首尔市长失败后，她倾家荡产沦为无业游民。偶然的一次机会，朱尚淑救起了一位掉入海中的年轻人，此事登上新闻后，她也得到机会在家乡东山再起。朱尚淑虽然努力做一个诚实的候选人，但无奈越是说实话，支持率就越是下滑。面对如此窘境，朱尚淑决定做回大话王。而这一次，她的得力助手秘书室长朴希哲（金武烈饰）也要助其一“嘴”之力。


幕后花絮：

《正直的候选人2》主要人物延续了第一部中的设定，也由原班人马再次出演，这成为影片最大的看点。该系列影片于女主角罗美兰来说意义重大，她曾凭借第一部斩获青龙奖影后，也奠定了其喜剧女王的地位，而第二部中她也向观众保证将带来双倍快乐。另外，偶像歌手尹斗俊也在该片中客串演出。导演介绍称，原本他的戏份并不多，但在拍摄过程中发现尹斗俊所呈现的戏剧效果超出预想，于是临时为他增添了许多戏份。

正直的候选人2 (정직한 후보 2)
正直的候选人2 (정직한 후보 2)
正直的候选人2 (정직한 후보 2)
正直的候选人2 (정직한 후보 2)
正直的候选人2 (정직한 후보 2)
正直的候选人2 (정직한 후보 2)
正直的候选人2 (정직한 후보 2)
正直的候选人2 (정직한 후보 2)
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