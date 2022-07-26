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在日本朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》最近报道称，帮助女性美妆护肤的《四季化妆法》、《对化妆的理解》等五本新刊图书在平壤掀起购买热潮，甚至有人同时购买这五本新书。事实上，北韩女性对化妆品的消费需求不断增加，北韩当局则为推进化妆品产业的高质量发展作出不懈努力。





过去，北韩女性都化淡妆，只擦点基础化妆品，而且几乎没人擦口红，但是进入金正日时代后逐渐发生了变化。已故北韩国防委员会委员长金正日表示，女性化妆是予以对方的礼遇，女性必须化妆出门。从此，北韩女性逐渐加深化妆浓度。韩国强调“个性化妆”，但是北韩将化妆定义为女性在社会活动中必须遵守的一种礼节。除化妆外，发型、服装穿着、装饰佩戴、言行举止，乃至生活形态都要符合所谓的“社会主义美感”。北韩强调艳妆不符合社会主义美感，并将其称为“变态”化妆。





进入21世纪后，中国产化妆品通过集市流入北韩，北韩女性开始使用彩妆化妆品，韩国大众文化的流入则在北韩掀起了彩妆热潮。此外，北韩国务委员会委员长金正恩的夫人李雪主和牡丹峰乐团团员的穿着打扮也给北韩女性的着装和化妆方式带来了变化。20世纪80年代成立的普天堡电子乐团首次演出时，团员们的穿着打扮给北韩民众带来新鲜的冲击，但是北韩女性并未效仿她们的穿着打扮。不过北韩国务委员会委员长金正恩执政后，其夫人李雪主扮演的角色之一是提示北韩女性穿着打扮的标准，并强调这种着装和化妆是金正恩体制下生活在社会主义文明国家的北韩女性应该享受的权利。从李雪主、玄松月以及牡丹峰乐团团员的妆容可以看出，北韩女性的化妆方式确实发生了变化，且倾向于“个性”化妆。





那么，北韩的化妆品产业始于何时呢？1949年北韩国家主席金日成指示在新义州建设化妆品工厂等，从执政初期开始就强调发展化妆品产业，韩战结束后进行战后重建的1957年设立平壤化妆品工厂，国防委员会委员长金正日执政后则经常视察化妆品工厂，并下达生产指示。





此外，在妇女节等纪念日北韩将化妆品作为礼物送给女性劳动者，以抚慰她们的辛劳。北韩实行计划经济，由国家向人民供给必要的物品，并在妇女节等女性的节日将化妆品作为礼物送给女性。此外，北韩居民在操办婚丧喜庆事宜时则发放特别补助物品。一直以来，每到3月8日国际妇女节，北韩劳动党都会将化妆品等作为礼物送给妇女，以示领袖如父母般关爱百姓之意。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后对化妆品深表关心，并多次前往化妆品工厂进行考察，2015年访问平壤化妆品工厂时表示，涂上北韩产睫毛膏后，只要打个哈欠，就会变成浣熊的眼，指责北韩产化妆品质量很差，并指示将北韩的化妆品质量提升至世界级水平。之后，北韩朝鲜中央电视台接二连三地播出北韩化妆品工厂开发生产高质量化妆品的宣传节目。出现在电视屏幕上的女性们表示，她们都使用北韩产化妆品，并强调其性能非常卓越。





“银河水”和“春香”是代表北韩的化妆品品牌。其中，新义州化妆品工厂生产的“春香”品牌系列化妆品的知名度最高，也是北韩出口最多的化妆品。据悉，“春香”是已故北韩国防委员会委员长金正日命名的化妆品品牌，并作为北韩最早有规模生产的化妆品，在北韩是家喻户晓、无人不知的名牌化妆品。





一直以来，新义州作为轻工业大本营，在北韩占有极大比重。新义州毗邻中国丹东，因此北韩为赚取外汇而将新义州化妆品工厂生产的“春香”牌系列化妆品出口到中国，韩国游客也可在丹东购买“春香”牌化妆品。由于“春香”在北韩具有强大的品牌优势，北韩还创作以化妆品为题材、名为“春香”的文学作品和电影等，让人提起化妆品就联想到“春香”品牌。但是平壤化妆品工厂生产的“银河水”牌化妆品向长时间独霸北韩化妆品市场的“春香”牌化妆品发起了挑战，以其生产的数百种“银河水”牌系列产品逐渐提高其市场份额，与“春香”牌化妆品形成了竞争局面。北韩从海外引进自动化系统，改造工厂生产设备等，提高平壤化妆品工厂的产量和产品质量，人为地形成“春香”牌化妆品和“银河水”牌化妆品的竞争局面，激励这两家工厂利用尖端技术开发生产优质产品，并在社会主义竞争体系下发挥互助精神，致力于生产更优质的产品。





除“春香”和“银河水”外，北韩还有“金刚山”、“未来”、“朝露”、“仙女”等新的化妆品品牌。“金刚山”牌化妆品将焦点对准在防老化、除皱纹上；“未来”牌化妆品以年轻人为主打对象，强调鲜艳的颜色和高品位形象，并推出100多美元的高价化妆品套装。此外，北韩各化妆品品牌同功能性一道强调其化妆品是以天然植物提取物为主原料制成的。北韩最著名的健康食品是开城高丽人参，因此高丽人参提取物是北韩各化妆品工厂首选的主原料，并用苹果协同农场生产的苹果制造洗发精。此外，新义州化妆品工厂推出的“春香不老草”套装以胶原蛋白为主原料，将重点放在防止皮肤老化上。最近，北韩各化妆品工厂还推出使用蔷薇提取物的产品。长久以来，北韩遭受国际制裁，难以进口化妆品原料，因此北韩各化妆品工厂只能使用随手可得的天然原料制造化妆品。此外，黄金山、黄金田野、黄金海作为金正恩体制下北韩式社会主义优越性的象征，旨在提高北韩山野及大海资源的附加值，使经济发展取得新成效。在此情况下，北韩各化妆品工厂不得不提高天然原料的比重。





那么，北韩化妆品产业的总体水平如何呢？针对北韩化妆品进行调查和成分分析的韩国一家著名化妆品公司研究所2017年首次公布其调查分析结果报告。该研究所对乳液、面霜等基础化妆品和功能性化妆品、彩妆化妆品等共64种北韩化妆品进行分析的结果显示，北韩基础化妆品的保湿功效等基本效能达到一定水平，但是有些产品的标记成分和实际化验的检测成分有所出入，还有一些主要成分不达标的产品。





2017年，北韩国务委员会委员长金正恩通过新年贺词提及自力更生，并强调为提高人民生活水平必须致力于农业、水产和轻工业发展。金正恩委员长表示，为提高轻工业的竞争力，必须以国产化为核心实现产品多元化、多样化和高质量发展。这意味着北韩将以加强轻工业竞争力的方式缓解经济困难，而化妆品也属于轻工业。北韩无法推进技术密集型产业发展等，难以通过自身技术摆脱经济困境，但是化妆品产业具有相对优势。北韩产化妆品性价比高，已出口到世界26个国家，目前仍致力于拓展海外市场，但是为进一步拓展海外市场，北韩有必要改善其对外形象。在韩国化妆品产业增长和开拓海外市场的过程中，韩剧等韩国大众文化起到了助推作用。不论如何，北韩的化妆品与其他产品相比具有相对优势，且其竞争力有望持续提升。





前不久，北韩推出了名为“黑珍珠”的新品牌化妆品。北韩媒体介绍称，“黑珍珠”以大同江下游天然泥浆中包含的硫磺为主要成分，具有美白和防止皮肤老化的功效。分析认为，北韩推出新品牌化妆品意在通过产品多元化和质量改善解决民需问题，因此北韩化妆品行业的未来走势，格外引人关注。