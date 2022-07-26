《漫话国乐》 千岁 / 劝酒歌 / 劝酒歌

进入9月，虽然天气依然炎热，然而可以感受到秋天已经阔步而来，季节的变化令人感到欣慰的同时，心想今年也即将过去而感到惋惜。这时，人们会想和自己喜欢的人一起喝杯茶或喝杯酒。古人也不例外，这时古人还有喜欢唱的歌，叫作劝酒歌。





劝酒歌顾名思义指劝人喝酒的歌，各地流传着多样的劝酒歌，其内容大同小异，祝愿对方喝了酒就会健康长寿。平时调《千岁》也是劝酒歌，里面有这样的内容：





“千岁千岁千千岁，

愿您健康长寿颐享天年，

享受钢柱上开花后结出的果实，

不仅是亿万年，

万岁万岁万万岁。。。”





希望对方健康长寿，不仅祝人家活上千年万年，可以尝到钢柱上结出的果实，还祝人家再活亿万年。喜欢你的人唱着歌祝你健康长寿，还斟酒给你，相信没有人会推辞酒杯的。

平时调《千岁》/ 李峻娥





在盘索里《兴夫歌》中也有关于劝酒歌的一段。心术不正又贪心的哥哥孬夫去了一夜发财的弟弟兴夫家硬要弟媳唱劝酒歌的情节。当孬夫来到兴夫家，兴夫的太太好心给大伯上了一桌美食，可孬夫轻举妄动，说如果没有劝酒歌来助兴，自己是不会喝酒的，还硬要弟媳唱一段劝酒歌。当时，劝酒歌是妓女唱的，叫弟媳唱劝酒歌，兴夫太太气得冲出了房门。





盘索里《春香歌》也有一首与众不同的劝酒歌。摇身一变为暗行御史的李梦龙衣衫褴褛地现身南原使道的生日宴，不仅破坏宴会气氛，还执意要妓女唱一首劝酒歌来助兴。当时，使道邀请了周边村庄的领袖赴宴，宴会上突然出现一个衣衫褴褛又到处扒拉的过客，让在场的宾客很扫兴，可使道又不能把过客拉出去，只好给他一个席位。李梦龙却不满足于此，还要求妓女来一曲劝酒歌。妓女逼不得已，很是不情愿地唱起歌来。从妓女的立场来看，对于宾客的无理要求，她一定感到耻辱，感叹自己为何到了为乞丐唱劝酒歌的地步，这时妓女突然心血来潮改了歌词后献唱：





“如果您真的抓住这盅酒，

千年万年就是这副摸样。。。”





妓女唱歌诅咒李梦龙千年万年都是该死的，李梦龙听完歌便说，他不想独饮，该和在场的宾客一起分享，然后把酒沾在袖子洒向在场的人。

盘索里《春香歌》中“劝酒歌” / 吴贞淑名唱、长鼓-金清满





《将进酒辞》是朝鲜王朝中期颇有名望的文人郑澈创作的劝酒歌。

这首歌以“来一盅，再来一盅吧，以花叶来计算，咱们尽情喝酒吧。。。”为开头，令人联想到一群好友在花园里围坐，每喝一杯酒，以花叶来计算，看谁喝的最多。其中有人还发出感叹，如果他死了，谁会约他喝酒呢？当坟上的猴子吹口哨，这时后悔也是来不及的，所以劝好友活在当下，尽情享受美好人生。

《劝酒歌》 / 歌笙乐队