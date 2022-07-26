戈尔巴乔夫逝世 曾一手促成韩苏建交

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前苏联领导人米哈伊尔∙戈尔巴乔夫8月30日逝世。戈尔巴乔夫是推动冷战体制瓦解的主要人物，并促成了1990年韩苏建交，与韩国也渊源颇深。





韩国总统尹锡悦致唁电表示哀悼并指出，故人是终结对立与冲突的冷战时代、推动实现和解与和平的领导人，是奠定韩俄间友好合作关系之稳固框架的先驱者。





长期与病魔斗争的戈尔巴乔夫于8月30日逝世，享年91岁。戈尔巴乔夫1931年出生于俄罗斯西南部的斯塔夫罗波尔。从莫斯科大学法律系毕业后，他很快在前苏联共产党内出人头地。1985年，54岁的戈尔巴乔夫成为前苏联共产党总书记，按照当时前苏联的标准来看，是一位年轻、充满改革意志的领导人。





戈尔巴乔夫上台后开始推动野心勃勃的改革计划。他提出了“改革”和“开放”的价值观，试图彻底改变前苏联原有体制。戈尔巴乔夫的路线使全球政治局势发生骤变。他果断地采取了一系列行动裁减军备、结束对立，包括与时任美国总统里根会晤并签署《美苏消除两国中程和中短程导弹条约》、从阿富汗撤军等。在这一过程中，开放的浪潮席卷了东欧共产主义阵营、民主政府先后成立，世界终于走出了冷战这一漫长、黑暗的隧道。





当时，韩国卢泰愚政府正推动实施北方政策。在冷战时期，韩国在北部地区的外交仍是一片空白，北方政策致力于改善与中国、前苏联、东欧等北方共产主义阵营国家的关系。





1988年，首尔奥运会成为了韩国与前苏联建立关系的契机。在此之前，东西方两大阵营互相抵制1980年莫斯科奥运会和1984年洛杉矶奥运会，导致这两届奥运会未能圆满举行。在这一背景之下，前苏联宣布参加首尔奥运会，并派遣了大规模运动员代表团。此后，韩苏展开建交谈判。1990年3月，韩国当时的执政党民主自由党代表最高委员金泳三访问莫斯科并与戈尔巴乔夫会面，两国建交的氛围日渐成熟。





但两国的建交之路也存在着不少阻碍。当时，北韩表示强烈反对。前苏联则要求先经济合作、后建交，与韩国的要求相反，也使谈判一度陷入困局。最终，两国首脑通过大手笔协议解决了问题。1990年6月4日，正在访美的戈尔巴乔夫与韩国时任总统卢泰愚举行首脑会谈。会谈上，两国首脑就建交原则达成全面一致，同意经济合作与建交同时进行。此后，建交谈判进展迅速。1990年9月30日，两国外长在位于美国纽约的联合国总部签署《韩苏建交联合公报》，两国正式建交。建交后，韩苏关系以经济合作为中心迅速发展，为如今与俄罗斯等国家的友好亲善奠定了基础。





戈尔巴乔夫始终与韩国保持着特别的关系，在卸任后也多次访问韩国。