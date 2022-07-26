7月韩生产、消费、投资全线下滑 经济不确定性扩大

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7月韩国生产、消费、投资全线下滑，时隔三个月再次出现三者同时下滑的现象。其中，零售自1995年统计实施以来首次连续五个月下滑，经济状况的不确定性逐渐扩大。





统计厅8月31日公布的“产业活动动向”显示，7月整体产业生产指数为117.9，环比下滑0.1%。整体产业生产指数4月下滑0.9%，5月、6月分别增长0.7%和0.8%，7月再次转为跌势。受半导体生产减少3.4%等景气不佳的影响，包括制造业在内的矿工业生产减少1.3%。统计厅分析指出，中国的半导体需求放缓，智能手机等前沿产业的需求也出现了下滑。另外，汽车生产增长1.1%，机械设备、其他运输设备则分别减少3.4%和6.6%。





7月，零售额指数为117.9，环比减少0.3%。零售额从今年3月起连续五个月减少，3月到6月的减幅分别为0.7%、0.3%、0.1%和1.0%。





受运输设备和机械类投资双双下滑的拖累，设备投资环比减少3.2%。已执行建设投资也下滑了2.5%。





反映当前经济运行状况的同步指数循环变动值为101.8，环比上升0.5点。预测未来状况的先行指数循环变动值则为99.4，下滑0.3点。





由于零售额减少、服务业生产增长，此次消费统计引起了争议。反映商品消费情况的零售动向一直以来被等同于消费动向，因此零售额连续五个月减少可以被认为是消费减少。不过从服务业生产增长的情况来看，则无法认为消费减少已成趋势。7月零售额有所下滑，但服务业生产向好，住宿餐饮增长4.4%，批发零售增长0.8%，艺术、运动及休闲增长7.3%，运输和仓库增长0.8%，卫生和社会福利增长0.3%。统计厅表示，商品消费在总消费中的占比为43%，服务消费则占到56%，因此零售额无法代表总体消费情况。





分析认为，这种情况是今春保持社会距离措施解除带来的影响。例如，消费者减少了食材购买，取而代之地是频繁外出就餐。这意味着尽管过去五个月商品消费有所减少，但是包括服务消费在内的总体消费持续改善。





政府方面表示，经济仍维持着全面复苏的趋势，但是全球性通胀、增长放缓、加息等来自外部的困难持续，今后经济走向的不确定性较高。