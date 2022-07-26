韩政府敲定2023年预算案 注重财政稳健

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韩国政府2023年预算案规模为639万亿韩元，较今年增长5.2%。不过与包括追加预算案的总支出相比反而有所减少。这是政府支出自2010年以来，时隔13年首次减少。





政府8月30日召开国务会议，敲定了2023年预算案政府方案。明年预算支出增长率为5.2%，为六年来的最低水平，仅次于2017年的3.7%。这主要是考虑到了明年的税收增长率将停留在1%-2%之间。与包括追加预算的今年度总支出规模相比，明年度预算案要低40万亿韩元。由此，政府决定明年实施规模达24万亿韩元的支出结构调整，规模为历年最大。





政府决定取消在克服新冠经济危机过程中出台的临时支援措施。例如，从中央政府预算案中全额支出的地区商品券将重新改为由地方自治团体负责。在公务员收入方面，书记以上级别冻结薪资，长官和次官级别返还10%的薪资。





根据这一基调，韩国明年的管理财政收支赤字预计为58.2万亿韩元、占国内生产总值的比重为2.6%，较今年的110.8万亿韩元、占国内生产总值比5.1%减少将近一半。国家债务预计为1134.8万亿韩元、占国内生产总值比为49.8%。而今年的国家债务为1068.8万亿韩元、占国内生产总值比为49.7%。





政府编制紧缩预算案主要是考虑到全球性、综合性经济危机日趋严重。副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示，综合性经济危机当前，维持财政稳健至关重要，因此基于财政健全性基调编制了明年度预算案。





中央政府在产业、中小企业、能源领域的支出减少18.0%，在社会间接资本领域的支出减少10.2%，文化、体育、旅游领域的支出减少6.5%。政府计划将节省下来的财政集中投入到三个方面，分别是扩大对普通民众和社会弱势群体的保护、投资未来以支撑民间主导型经济、加强国民安全和作为全球中枢国家的作用。其中，社会福利领域的支出增长5.6%，增幅高于往年平均水平。为加强对弱势群体的保护，明年的中位收入标准将上调5.47%，上调幅度为2015年制度实施以来的最大值。基本生活保障支援支出将增长2.4万亿韩元，残疾人年金、基础年金、青年补贴等也将上调。政府还将新设支援改善居住水平的预算项目，大幅加强社会安全网。另外，政府开发援助预算从今年的3.9万亿韩元大幅提升至4.5万亿韩元。这一举措反映了韩国总统尹锡悦今年5月在就任仪式上强调的韩国在国际社会上的责任和作用。





分析认为，面对综合性经济危机，政府预算案着眼于遏制国家债务增长、加强财政健全性。尤其是调整支出结构节省财政并将之投入到福利领域的思路获得了较高的评价。不过紧缩财政也有可能引发投资减少、经济低迷等副作用。另有意见认为，政府预算案的紧缩程度尚不足以应对危机。