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不知从何时起,补钙如同吃饭一样成为很多人生活中不可缺少的一部分。在人们防缺钙的意识中,"补"是重要的一环。然而很多人忽视了钙的吸收率和流失量这两个更重要的环节,就可能造成"越补越缺"的情况。"20岁的人,40岁的骨头"已不再是笑谈。这是因为钙补得还不够吗?专家指出,其实是以下这些生活习惯正在加速体内钙的流失，让我们的钙"白补"了。

吃得太咸。人体内的钙是通过与钠相伴从尿中排出的。因此,如果吃盐多,尿钠就排出多,同时尿钙排出量也会增加,身体内的钙丢失也随之增多。﻿

吃肉太多。吃肉太多不仅会造成脂肪超标,还会导致钙流失。在各类食物中,肉是钙含量最低的一类。此外,吃肉太多还会导致摄入的总蛋白质过剩,进而增加钙的大量流失。﻿

动得太少。在人体代谢活动中,骨组织的发育需要有一定的力学强度来支撑。当人体的运动量不够时,骨组织会自动降低骨量。但现在,越来越多的人以车代步、每天面对电脑,能不动就不动。﻿

晒得不够。每天出入办公室的生活让人们晒太阳的机会渐渐变少。不少女性更是出门必涂防晒霜、撑起遮阳伞,生怕自己被晒黑。抹防晒霜,带上遮阳伞,会阻止皮肤合成维生素D,而维生素D的生成和转化对钙质吸收起到关键作用。

﻿蹲得太少。﻿下蹲运动和肌肉力量强是预防骨质疏松和减少因骨质疏松而导致骨折的重要因素。慢蹲状态的减少,让身体缺少了相应的锻炼。﻿





（宋*兴听友提供）