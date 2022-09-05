防弹少年团J-hope个人专辑声田流媒体播放量创K-POP历史新高

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防弹少年团J-hope凭借个人专辑创下Solo歌手新纪录。





近日，据Chart Data公布的数据显示，防弹少年团J-hope于今年7月15日公开的个人专辑《Jack In The Box》在声田上的累计流媒体播放量突破2亿次，创下韩国Solo歌手最短时间纪录。





《Jack In The Box》是J-hope的首张个人专辑，收录了J-hope创作的10首歌曲。正如专辑名称一样，包含了J-hope打破原有框架、展现出进一步成长的抱负，充满了J-hope独特的音乐风格、色彩与魅力。该专辑发行首周便在全球最大音乐流媒体平台声田的全球专辑周榜排名第五位，创下K-POP歌手最高纪录。而且连续六周进入榜单，也成为最长时间进入榜单的K-POP歌手。





不仅如此，《Jack In The Box》在全球最大的音乐市场美国也获得了好评。虽然在美国没有发行唱片，也没有做广告，却登上公告牌200强专辑榜第17位。收录曲《MORE》与《Arson》也在百强单曲榜分别排名第82位与第96位。