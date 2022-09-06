BLACKPINK YouTube订阅人数突破8000万 《Pink Venom》声田播放量破亿

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BLACKPINK的官方YouTube频道订阅人数突破了8000万。





YG娱乐5日宣布上述消息称，BLACKPINK的YouTube频道订阅人数于当天凌晨4时38分许正式突破了8000万。频道开通至今已有六年零三个月，BLACKPINK成为全球首个在YouTube上拥有8000万订阅人数的艺人。





BLACKPINK曾于2020年7月成为首个进入YouTube频道订阅人数榜前五位的非英语圈艺人。此后，BLACKPINK超越爱莉安娜•格兰德 （Ariana Grande）、 艾德•希兰 （Ed Sheeran） 、 贾斯汀•比伯（Justin Bieber）等人气巨星，成为YouTube上粉丝量最多的艺人。





另外，BLACKPINK第二张正规专辑《BORN PINK》提前发行歌曲《Pink Venom》在声田（Spotify）上的播放量也在前一天（4日）突破了一亿次，仅用时17天，成为最快“破亿”的K-POP女歌手作品。《BORN PINK》即将于本月16日下午1时（韩国时间）全球同步发行。