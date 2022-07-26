职业：演员

生日：1997年6月27日

出生地：首尔

身高：180cm

学历：首尔艺术大学表演专业

出道：电影《Mr.Boss》（2020）





徐范俊的出道经历可以用“传奇”来形容。徐范俊很早就已经有了做演员的梦想，在他还没有任何表演经历及作品的学生时期，一档明星为素人加油打气的网络综艺找到了他，在记录下他为演员梦想而努力打工的过程中，安排了一位巨星嘉宾——刘智泰与他促膝对话，而刘智泰也是徐范俊的偶像。在节目中，刘智泰还和徐范俊相约，希望十年后能够一同演戏。与偶像近距离相处后，更加坚定了徐范俊的梦想，他也在学习和生活中积累了表演功底，慢慢开始出现在影视剧作品中，2021年凭借《无法抗拒的他》中精彩的表演崭露头角，开始被观众所熟知。近来他还被选为打歌节目《人气歌谣》的MC，这也证明了他在MZ世代中拥有着极高的人气，可谓是今后最具潜力的年轻男演员之一。





代表作品：

·电视剧：

《现在很美丽》（2022）

《内科朴院长》（2022）

《无法抗拒的他》（2021）

·电影：

《Mr.Boss》（2020）