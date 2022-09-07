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阿雅公主 (프린세스 아야)

2022-09-07

今日首尔

导演：李成彊

配音：白娥娟/朴珍荣

音乐导演：金东旭

类型：动画/音乐

片长：90分钟

上映时间：2022年9月21日（韩国）

其他片名：Princess Aya


剧情概要：

连理枝王国的孩子们受到诅咒，出生后将会变成动物。连理枝王国的公主阿雅（白娥娟配音）的妈妈将蕴含神秘力量的手镯交给了她，阿雅则将手镯的秘密一直隐藏。邻国巴塔尔为扩张领土不断外侵，阿雅公主为了守卫连理枝王国，决定与素未谋面的巴塔尔王子巴利（朴珍荣配音）联姻。然而，巴塔尔王国也暗藏危机，将军燮政企图除掉巴利王子并挑起战争。为破除诅咒并维护和平的阿雅公主与阻止战争的巴利王子携手，开启了一场对抗命运的奇幻冒险之旅。


幕后花絮：

作为一部音乐动画电影，《阿雅公主》备受影迷和电影界关注。影片由韩国动画大师李成疆执导，保证了影片的质量，影片上映前已在釜山电影节及富川国际动画电影节上摘得奖项。歌手白娥娟和朴珍荣则在影片中展现优秀的声音表演，同时也会为观众呈献一首首动听的插曲演唱，这也将吸引更多MZ世代观众。此外，《阿雅公主》也是史上第一部在Full ScreenX银幕上映的动画电影。

阿雅公主 (프린세스 아야)
阿雅公主 (프린세스 아야)
阿雅公主 (프린세스 아야)
阿雅公主 (프린세스 아야)
阿雅公主 (프린세스 아야)
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