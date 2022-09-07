李政宰将出演OTT原创韩剧《Ray》

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OTT原创韩剧《Ray》确定制作的消息一经传出，受到全球的关注。





近日，电影《从邪恶中拯救我》制作公司HIVE Media Corp.与《狩猎》制作公司Artist Studio发布消息称，决定共同制作电影《从邪恶中拯救我》的外传OTT原创系列《Ray》（暂定名）。该消息一经传出，海内外媒体纷纷报道相关消息，作品也受到全球观众的关注。





《Ray》以旅日韩侨杀手雷为主人公，讲述杀手雷的诞生以及与全世界多样的反派之间的对决。在剧中，李政宰继《从邪恶中拯救我》后继续饰演残酷但有魅力的杀手雷一角。据悉，李政宰还正在考虑是否参与制作。





对此，《综艺》、《Screen Daily》等美国主要媒体纷纷报道了相关消息。娱乐新闻节目《E！ News》还介绍《Ray》是李政宰接拍的作品，称相信对于《鱿鱼游戏》粉丝来说是一份完美的礼物。该节目还特别提到李政宰将以杀手角色回归，令人期待。





《Ray》将由《从邪恶中拯救我》的导演洪元灿执导，奈飞原创韩剧《D.P》编剧金普通执笔，《寄生虫》、《雪国列车》摄影导演洪景杓加盟，预计自2023年起正式投入制作。