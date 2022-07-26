韩政府中秋节前向北韩提议就离散家属问题举行会谈

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韩国统一部长官权宁世在中秋节前夕正式向北韩提议举行南北政府间会议，以解决离散家属问题。此前，南北举行过多次离散家属团聚活动，不过截至目前，13万余名申请者中仅有1099人参与了活动，约9万申请者在等待的过程中去世。





8日上午10时，权宁世在以统一部长官名义发表的谈话中向北韩正式提议尽快举行南北政府间会谈，从根本上解决离散家属问题。权宁世指出，应在离散家属这一词语消失前解决问题，应动用所有可能的方法，制定迅速、根本性的对策。





权宁世表示，希望南北有关官员能够尽快直接会晤，开诚布公地讨论包括离散家属问题在内的人道主义事务。权宁世还表示，政府将以开放的心态投入到与北韩的会谈之中，会谈日期、地点、议题和形式等均将尽可能地满足北韩方面的要求。权宁世再三敦促北韩予以回应，并表示即使北韩无视或谴责这一提议，也不会放弃。





权宁世还指出，过去的小规模、一次性团聚活动已无法满足要求。此前，团聚活动以南北双方各选定100人的方式举行，且为一次性活动。权宁世提议南北双方寻求根本性解决方案，包括确认生死情况、交换书信、根据需要随时团聚等。





韩国离散家属团聚申请者总计13.3654万人，其中仅有1099人被选中参与了团聚活动。参与者在北韩方家属得到确认者中通过随机抽选的方式选定，南北双方通过申请得以团聚的家属总计4800余人。





问题在于，大部分申请者已是高龄。截至今年8月底，已有87964名尚未团聚的申请者离开人世，在世者仅为42647人，其中90岁及以上高龄者占到30%、80-89岁占到37%、70-79岁占到19%。这意味着留给申请者的时间已所剩无几。





1971年韩方在红十字会谈中首次提议举办南北离散家属团聚活动，到1985年双方就该问题举行了十次会谈，历经波折实现了故乡探访团的首访。2000年以来，南北举行过4次首脑会谈、28次部长级和高级别会谈、12次红十字会谈，但是团聚活动只有当北韩着眼政治局势选择回应时才得以举行，次数十分有限。





当前，南北关系陷入僵局，世界政治也呈现出新冷战格局、东西对立日趋鲜明，北韩的态度不太可能立刻发生转变。不过权宁世强调将持续提议，政府坚持不懈的努力值得期待。



