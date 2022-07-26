《漫话国乐》 秋月满庭 / 关山戎马 / 堂山注解

9月8日是24节气中的第15个节气白露。“白露秋风夜，一夜凉一夜”，到了白露节气，盛夏暑气慢慢消散，天气会渐渐转凉。不仅如此，中秋佳节也即将到来。今年的中秋小长假从白露第二天的9日开始。这几年，因为受疫情影响，很多人都没有回家乡过节，所以节日氛围不像过去那样热闹。而旅居海外的侨民每逢这个时候，更是加倍思念国内的亲人。今天的第一首音乐给大家带来的是盘索里《沈清歌》中的一段“秋月满庭”，这一段讲述了变身皇后的沈清在夜深人静的秋夜抬头望着夜空中大雁成群飞的情景，不禁想起家乡的父亲并唱歌的情节。





当时，皎洁明亮的月光不仅照亮了整个庭院，还射进房间里。宫廷外，蟋蟀哀婉的叫声也从罗帷传入，在宫殿内散开。沈清走出宫殿，来到庭院中，听到了夜空中飞翔的大雁的鸣声。这时，沈清心想：“这些大雁可能会飞往父亲所在的家乡，稍等，我马上写一封信，请你们把这封信转交给家乡的父亲吧。”随后，沈清便急忙回到宫殿里提笔写信。可沈清只写了一个字，就抑制不住地哭了起来，再写一个字便唉声叹气，好不容易把信写完了，才发现信纸上沾满了泪水，变成了一副水墨画了。沈清还是带着信再次来到庭院，这时空中的雁群早已消失了踪影，夜空中只见一轮皎洁的月亮。

盘索里《沈清歌》中的“秋月满庭”/ 演唱-成昌顺名唱





诗唱指为汉字诗歌歌词谱曲的形式。《关山戎马》本来是在朝鲜王朝后期，书生申光洙在科举考试中创作的七言绝句，后来作为同名诗唱广为流传，深受众人的喜爱。这首诗以中国大诗人杜甫的唐诗《登岳阳楼》为题材。《登岳阳楼》描写了杜甫晚年登上驰名天下的岳阳楼，望着家乡感叹关山之战，里面有这样的诗句：

“亲朋无一字，老病有孤舟。

戎马关山北，凭轩涕泗流。”





申光洙则通过《关山戎马》表现杜甫登上岳阳楼时那孤寂和迷茫的心境：

“秋江寂寞鱼龙冷，

人在西风仲宣楼，

梅花万国听暮笛，

桃竹残年随白鸥。”

意思是说，秋江一片寂静，江里的鱼也冷冷清清的。西风呼呼地刮着，只身登上仲宣楼，眼下梅花漫山遍野，黄昏时分倾听笛声，余生就拄着拐杖看白鸥吧。

诗唱《关山戎马》 / 演唱-李贤娥





以前各村庄都有一个叫“堂山”的地方，指村庄守护神所在之地。犹如名称一样，堂山有的是山坡，有的是建筑，有的村庄还有堂山树，即一棵大树担任堂山的角色。村庄的守护神则被称为堂山爷爷或堂山奶奶。逢年过节或村庄办活动时，居民们聚集在堂山举行祭祀仪式或巫术。仪式结束后，还演奏欢快的农乐，让居民们尽情地玩乐，这时表演的音乐就是《堂山注解》。





古人相信房子的各个角落都有神在，保佑家人平安健康，比如守护房子的城主神、厨房有灶王神、门有门神、厕所有厕神等等，所以守护村庄的堂山神也不只一位，《堂山注解》中就出现了多样的堂山神，乐曲中依次呼唤堂山神，祈求堂山神消灾和降福。

《堂山注解》/ 演唱-曹相龙名人