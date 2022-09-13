IVE出道仅九个月狂揽30座打歌冠军奖杯

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IVE出道至今打歌冠军总数已累计达30个。





IVE的《ELEVEN》、《LOVE DIVE》以及最新发行的《After LIKE》三首歌曲均成为人气歌曲，出道不到一年，仅凭三张单曲专辑便收获了30座打歌冠军奖杯，成为绝对顶流歌手。





IVE出道歌曲《ELEVEN》在发行一周后便斩获首个打歌冠军，其后更是横扫所有打歌节目，在KBS等三大台的打歌节目中也都实现了三连冠以上的好成绩。之后发行的《LOVE DIVE》延续和巩固了IVE的人气，歌曲在组合回归活动结束后依旧成为部分节目的冠军歌曲，夺冠次数达10次。上个月发行的《After LIKE》更是在组合回归同时便登上打歌冠军宝座，至今为止已将7座冠军奖杯收入囊中。其中，在9日因中秋连休未播出的KBS 2TV《音乐银行》节目中，《After LIKE》蝉联冠军，让IVE的打歌冠军次数在出道283天后达到了30次。





另外，IVE还在不久前举办的“K全球爱心梦想奖”（K GLOBAL HEART DREAM AWARDS）中同时获得“最佳新人奖”（Super Rookie）和“本赏”，成为当之无愧的年度最佳新人。