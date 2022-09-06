《漫话国乐》 情歌 / 兴夫太太准备饭菜 / 斟一杯酒

韩民族自古以来有一个独特的生活方式，就是很看重吃饭。朝鲜王朝末期，外国人拍摄的韩国人照片中也有吃饭的场面，有趣的是，照片中的饭碗非常特别，饭碗比人的脸还大，且盛了饭碗一般高的冒尖饭。而当时的文人墨客也表示韩国人饭量很大。





文人李克墩在一篇文章里写道，中国人一天的饭量，韩国人一顿就能吃完。实学家李瀷也表示，韩国人在饭量方面堪称天下第一，有的富人家甚至一天吃七顿饭。韩国人重视吃的生活方式流传至今，遇到久违的亲人或朋友，也会问候对方“吃饭了吗？”或“下次一起吃饭”等等，总是想给喜欢的人好吃的东西。





盘索里《春香歌》也有类似的情节。陷入爱河的李梦龙不时地给春香好吃的，比如够甜的西瓜还要蘸上江陵的珍贵蜂蜜，且亲手挖出西瓜中间最红、最甜的果肉给春香吃。还有蜜橘、糖果、叫醯化糖的麦芽糖等等，都是些珍贵且当时很难买到的甜食，可春香什么也不要。也许两人的爱情比这些甜食还要更加甜蜜。

盘索里《春香歌》中的“情歌”/ 演唱-李奉根（音）、演奏-第二个月





韩国人接待客人也是一样，会为客人精心准备一些贵重又美味的饮食。盘索里《兴夫歌》中有一段有趣的情节，兴夫的太太为了接待自己最讨厌的人，还是精心调制美味佳肴。心术不正又贪心的孬夫得知弟弟兴夫家一夜发财，就急忙赶去弟弟家探个究竟。





事情是这样的，在寒冬被孬夫赶出家门后，兴夫一家人面临了前所未有的危机。兴夫头一次经历贫困而惊慌失措、深感迷茫，也没有地方睡觉，只能携家带口到处徘徊。而且兴夫从未干活挣过钱，不知如何过日子才好。后来，兴夫为了挣钱，还做了替别人挨打的活儿。当时，孬夫这个做哥哥的不仅袖手旁观，还对兴夫痛打一顿，这让兴夫的太太痛恨不已，记恨在心。但眼看如今大伯闯进门来，兴夫的太太心想“我才不是以前你瞧不起的那个人”，忍不住炫耀一番，并特地为大伯调制各种美味佳肴。为此，还把家里用黄铜制作的安城特产碗碟、统营的特产——刷漆的盘子、银勺子等高档又贵重的餐具统统拿出来，在餐具上还摆放人参、蕨菜、豆芽等拌野菜以及用不同调料、不同做法调制的烤肉等荤菜。青铜火炉用白炭烧火，用来焖小鸡，熬一锅鹌鹑汤等，不一会儿便准备了一桌子好吃的。

盘索里《兴夫歌》中的“兴夫太太准备饭菜” / 金秀妍名唱





不知大家有没有听到在盘索里尾声部分烤肉滋滋发出的声响？那是用酱油腌的肉片在锅盖上烤的声音，如果这时能在旁边尝到一片肉，那一定是鲜美无比的。





接下来给大家带来了在寂静的夜晚独饮小酌、享受风流的音乐《斟一杯酒》，这是将京畿民谣的一首杂歌重新进行诠释的，歌词中有这样的内容：

“斟一杯酒，

再斟一杯，

把杯子倒满。

琉璃倭盘上摆放酒菜，

放在草堂文匣上，

‘酒仙’刘伶与李白下凡，

酒喝了一半，

酒杯也空了”





这一段描写了小玻璃桌上放了上好的酒菜，这时中国的“酒仙”、著名诗人刘伶和李白下凡喝酒，结果酒少了一半，酒杯也是空空的。其实诗人是独饮的，这里说刘伶和李白下凡人间喝了自己的酒，只是找借口而已。接下来的内容更有趣：既然如此，酒还剩一半，月光如此的美丽动人，就去找恋人一起去赏月吧。想必对于爱酒人士来说，这应该是梦幻般的美好时光。

《斟一杯酒》/ Audio Banana