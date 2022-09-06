韩机构裁定谷歌、Meta违法收集个人数据 开出巨额罚单

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谷歌和Meta因违反《个人信息保护法》被韩国有关机构处以1000亿韩元的罚款。两家公司在未获得用户同意的情况下收集个人数据并用于投放线上针对性广告。市民社会团体对该决定表示欢迎，同时敦促对两家公司进行进一步调查并实施制裁。谷歌和Meta则表示反对，称一直以来致力于个人信息的保护。





个人信息保护委员会14日召开第15次全体会议，决定对谷歌和Meta分别处以692亿韩元和308亿韩元的罚款，并勒令整改。委员会要求两家公司，若要收集用户访问、使用其他网站和应用程序的数据并用于投放广告，必须以用户能够清楚认知并自由行使决定权的形式予以告知并征得同意。





委员会从去年2月起对国内外主要线上针对性广告平台的数据收集和使用情况进行检查。调查结果显示，谷歌和Meta并未明确告知用户收集、使用数据的情况，也未在事前征得用户同意，即两家公司在未告知并征得同意的情况下，收集分析用户访问、使用其他网站和应用程序的数据，从中推测用户的关注点，并用于投放针对性广告。





谷歌最晚从2016年起非法进行个人数据收集，Meta从2018年7月14日起进行。用户在访问、使用其他网站和应用程序的过程中，数据被自动收集，因此很难预测被收集数据的种类。在用于投放针对性广告的数据中，关系到用户账户信息的数据可在同一个账户登录的所有终端得到运用，若持续积累，有可能使敏感信息泄露。





然而调查结果显示，超过82%的韩国谷歌用户和超过98%的Meta韩国用户在设定中允许两家公司收集数据，这意味着个人信息在毫无防备的情况下泄露，信息主体权利受侵犯的可能性和面临的风险极大。





谷歌在用户注册时未明确告知数据收集和使用情况，“查看更多选项”的页面被遮挡，初始设定为“同意”。Meta旗下脸书在用户注册时使用下拉式页面呈现长达694行的数据政策全文，导致用户一次仅能够看到5行。除此之外，Meta并未告知法定公开事项，也未征求用户同意。





这是韩国有关机构首次针对在线针对性广告平台的数据收集和使用采取制裁措施。谷歌对该决定深表遗憾，并表示将仔细分析有关内容，继续就韩国用户的隐私保护问题与个人信息保护委员会协商。Meta则表示，无法同意委员会的决定，将仔细评估该事项并保留包括法律手段在内的所有可能性。