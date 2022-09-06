北韩颁布核武力政策有关法令

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北韩颁布关于核武力政策的法令，进一步强化其自称为拥核国的立场，明确了绝不弃核的路线。对此，韩国政府表示，将毫不动摇地继续推动实现北韩的完全无核化。韩国军方表示，若北韩企图使用核武，将因韩美两国的压倒性应对而走上自我毁灭的道路。





“核武力政策”共有11条，内容包括核武力的使命、组成、指挥控制、核武使用决定的执行、核武使用原则、核武使用条件、核武的随时动员态势、核武维护管理与保护等。





法令第三条规定，“核武力服从于国务委员长的唯一指挥”，明确指出北韩国务委员长掌握与核武有关的所有决策权。另外，法令还规定，若核武力指挥控制体系因敌对势力的攻击而陷入危险，将“即刻自动实施核打击，歼灭敌对势力的挑衅据点和指挥部等”，该规定实际上阐明了核武的攻击性使用政策。





法令还规定，当北韩遭到或被判断即将遭到核武或其他大规模杀伤性武器的攻击，国家领导层、核武指挥机构和主要战略对象遭到或被判断即将遭到攻击时，可使用核武。出于掌握战争主动权等作战需要、国家生存和人民安全陷入危机等也属于必须使用核武应对的情况。





此外，北韩国务委员长金正恩在最高人民会议讲话中斩钉截铁地表示，绝不会有所谓的先弃核及无核化，不会进行任何与此有关的谈判，也不会接受任何与此有关的讨价还价。





从法令来看，北韩可随时、任意地使用核武器，有关权限完全掌握在金正恩一人手中。考虑到核武器会对全体人类造成灾难的特点，其权限集于一人可以说极为危险，北韩所提出的攻击性使用政策也具有极大的威胁性。





北韩在2016年举行的第七次党代会上表示不会首先使用核武器，而此次的法令完全撕下了这层伪装。根据法令，无核化谈判将无法进行。在这种情况下，尹锡悦政府很难推进“大胆构想”。此前，北韩已明确拒绝了该提议，并表示绝对不可能弃核。





对此，韩国外交部有关人士表示，政府对北韩完全无核化的立场十分坚定，将毫不动摇地继续执行通过对话和外交推动无核化的总体路线。军方表示，将进一步加强延伸威慑执行力，并通过大幅扩建韩国型三轴体系、建立战略司令部等加强遏制力，确保北韩无法使用核武。





国际社会也一致对北韩的核武法令提出强烈谴责。美国表示，具有经过检验的核遏制政策和程序，将和同盟国紧密合作，以确保遏制力。