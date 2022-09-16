BLACKPINK16日发行正规二辑《BORN PINK》

ⓒ YG Entertainment

BLACKPINK在16日下午1时发布第二张正规专辑《BORN PINK》，受到全球粉丝的热切关注。





据YG娱乐介绍，从专辑名可以看出，新辑展现了四名成员从天生就与众不同的存在感与自信。正规二辑将以组合独有的音乐色彩为她们的音乐作品增色添彩。





正规二辑《BORN PINK》收录有主打曲《Shut Down》、《Pink Venom》、《Typa Girl》、《Yeah Yeah Yeah》、《The Happiest Girl》等八首不同风格的歌曲。





主打曲《Shut Down》还做出了新尝试，部分旋律采用意大利著名小提琴家帕格尼尼的经典曲目《钟》，并与嘻哈结合，极具魅力。YG娱乐还表示，成员们扎实的唱功与饶舌为歌曲增添了神秘的魅力。而表现出充满自信的直白的歌词在阴沉的氛围中更加突出。





《BORN PINK》预售量突破200万张，已预告BLACKPINK成为首支两张专辑销量均破百万的K-POP女团。随着先行曲《Pink Venom》人气爆棚，16日发布的BLACKPINK正规二辑能否改写公告牌200强专辑榜的纪录，也备受关注。