BLACKPINK新专辑销量首日破百万 创女团新纪录

ⓒ YG Entertainment

唱片销售平台HANTEO日前公布的数据显示，BLACKPINK第二张正规专辑《BORN PINK》发行当天（16日）售出101.1万张，成为专辑发售当天即破百万销量的首个K-POP女团。





《BORN PINK》的发行让BLACKPINK再次成为全球音乐的焦点。主打歌《Shut Down》几乎空降国内外所有音乐榜单上游，更是登顶声田单日畅销单曲全球榜，由此，BLACKPINK也成为在该榜单保有两首冠军歌曲的K-POP歌手，而《Hard to Love》、《Ready For Love》等专辑全部八首收录歌曲也均进入该榜单前三十。此前，新专辑提前发行的收录歌曲《Pink Venom》曾连续四周领跑该榜单。





新专辑《Shut Down》仅发行首日的在线播放量便超过660万次，单美国收听量就高达103万余次。美国娱乐媒体也对BLACKPINK新专辑赞赏有加，公告牌撰文称“她们重新定义了K-POP”，滚石评价新专辑为“横扫全球的流行音乐专辑”。





此外，BLACKPINK将于10月15日、16日在首尔松坡区奥林匹克公园KSPO Dome（原奥林匹克体操馆）举行演唱会，正式开启新一轮全球巡演。