《地球上最伟大的秀》金希宣（音）

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从防空洞厚重的铁门出来后，我发现在一片明亮的光芒中，无数花瓣正从空中纷纷落下。一抬眼，才看到在城市上空盘旋着的一个巨大的飞碟。而那些“花瓣”则是从空中落下的彩色纸片。





“W市是大韩民国陆军野战军司令部和第一军团所在地，是军事要地。外星人选择W市绝非偶然，我们绝不能被他们的和平姿态蒙蔽了双眼。”





关于飞碟为什么会出现在韩国，而且偏偏是江原道的内陆小城W市的原因，众说纷纭。









从防空洞厚重的铁门出来后，我发现在一片明亮的光芒中，无数花瓣正从空中纷纷落下。一抬眼，才看到在城市上空盘旋着的一个巨大的飞碟。而那些“花瓣”则是从空中落下的彩色纸片。





“W市是大韩民国陆军野战军司令部和第一军团所在地，是军事要地。外星人选择W市绝非偶然，我们绝不能被他们的和平姿态蒙蔽了双眼。”





关于飞碟为什么会出现在韩国，而且偏偏是江原道的内陆小城W市的原因，众说纷纭。





몇 년 전부터 그 아마추어 사학자는 오래 전 비행접시를 목격했던

각계각층의 시민들을 대상으로 인터뷰를 진행해 오고 있었다.

그러나 어쩌면 그의 작업은 불필요하고도 무의미한 일일지도 몰랐다.

최근 들어 점점 많은 학자들이 당시 일어났던 W시의 비행접시 사건이

그저 하나의 허구에 불과할지도 모른다는 연구 결과를

속속 발표하고 있기 때문이다.









这部小说给我们留下了一个关于人生和历史的疑问——记录下来的历史真的全部都是事实吗？对W市的市民们来说，飞碟事件是毋庸置疑的事实。为了更明确地突出这一点，小说中通过市民们的声音描述了他们的所见所闻。但是随着时间的流逝，那个事件被作为全体市民被集体催眠记录下来，实际存在过的事情变成了虚构。这样的结局让我们思考，那些记录包括历史在内的材料，那些强调只记录了事实的内容也许并不完全是事实。而在现实生活中发生某一事件时，真正的新闻和假新闻可能会泛滥，也会出现根据自己的利益或便利记录或解释该事件的人。正因如此，人类应该为了更接近事实而付出努力，这也是这部作品的结尾所强调的。









而在学术界，W市的名字已经被收录到全体居民被催眠的充满悲剧色彩、同时极具戏剧性的历史事件案例列表中。





但即使这样，在那位无名史学家留下的记录中，那些事情却是真实存在过的，是非常生动的事实。





总之，他大概整理了一下采访资料，在最后一章写下了下面这段话：





“如果那个时候W市上空出现的飞碟发起攻击，因此导致了类似星际战争的事态的话，也许这一事件将被以另外一种形式记住。但是不知这是幸运，还是不幸，飞碟安静地消失了，平凡的日常无限循环。就像所有平凡都会被过去湮没那样，人们实际经历过的事情变成了虚构。事态已告终结，没有发生过任何事情。”





물론 이미 학계에선, 주민 전체가 집단 최면 상태에 빠져들었던

비극적이고도 희극적인 역사적 사건의 증례 목록에

W라는 도시의 이름을 추가한 상태였다.





하지만 그럼에도 불구하고, 무명의 사학자가 남긴 기록물 속에서

그 모든 일은 여전히 실재했던 사건이자 생생한 진실처럼 보인다.





어쨌든 그는 인터뷰 자료들에 대한 대충의 정리를 끝내고

맨 마지막 장에 아래와 같은 코멘트를 적은 다음 파일을 덮었다.





‘만약 그 때 W시 상공에 나타난 비행접시가 공격을 감행했다면,

그래서 우주전쟁 비슷한 사태라도 벌어졌다면,

사건은 다른 식으로 기억됐을지도 모른다.

그러나 불행인지 다행인지 비행접시는 조용히 사라졌고,

그저 평온한 일상이 한 없이 계속됐을 뿐이다.

모든 평범함이 그렇듯 과거는 잊혀갔고,

사람들이 겪은 일들은 허구가 되었다.

상황은 종료됐으며, 결국 아무 일도 일어나지 않았던 것이다.’









作者 金希宣(音，김희선)，1972年出生于江原道春川市。2011年凭借短篇小说《教育的诞生》（교육의 탄생）登上文坛。