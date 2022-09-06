北韩的YouTube主播

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北韩YouTube主播松儿在今年4月上传的视频中自我介绍说，她今年11岁，是小学五年级的学生。由于年仅11岁的北韩女童能说出一口流利的英式英语而成为人们热议的话题。





据悉，松儿是北韩驻英国大使馆外交官林俊赫的女儿，也是2015年逝世的北韩第一代革命元老、朝鲜人民军元帅李乙雪的外曾孙女。李乙雪同已故北韩国家主席金日成一道展开抗日斗争，是抗日游击队出身的第一代革命元老，2015年与世长辞。当时，北韩国务委员会委员长金正恩为李乙雪举行国葬，并担任治丧委员会委员长，亲自为李乙雪主持葬礼。松儿作为北韩最高领导层的遗属，2015年至2019年同派驻英国的外交官父亲在伦敦生活，并学习纯正的英式英语。





今年7月，松儿上传和朋友一起在学校附近的刨冰店买刨冰吃的视频，并表示如果大家到平壤来，就会把北韩最好吃的刨冰推荐给大家。她还说，我住的平壤是美丽的城市，有动物园、旱冰场等很多供少年儿童游玩的场所。其实，松儿通过视频介绍的日常生活并不是一般居民的生活，而是平壤上流阶层的生活。也就是说，北韩居民大都过不上松儿这样的生活，但是松儿介绍的首都平壤的生活、享受各种文化福利的景象，可以说展现出北韩试图建设的社会主义文明国家的景象。





松儿还上传了她被新冠病毒感染时拍摄的视频。松儿说，她和妈妈因发高烧不知所措时，军医把退烧药等药品送到家中来，三四天后就没事了。视频上是戴着白色袖章的男性把药品递给她们，并用手摸她们额头的景象。松儿还说，居家隔离期间，朋友和邻居们把草莓和饺子等放到她们家门口，且小区内蔬菜店店员每隔两三天就送来新鲜的蔬菜瓜果供家人享用。此外还有到柳京儿童医院去除鸡眼的视频。松儿将柳京儿童医院称为犹如宫殿般的儿童医院，强调医院里有儿童游乐设施和为长期住院患者建造的学习室和图书室，但是松儿上传的视频内容不像是11岁儿童创作的。乍看起来，像似松儿直接摄像、编辑后上传至YouTube的视频，但事实上并非如此。虽然没有北韩当局介入的确切证据，但是北韩当局若不介入，将无法制作以日常生活为题材的网络日志和影像。视频中虽然有用自拍杆拍摄的场面，但也有像似摄像师拍摄的场面。北韩有很多地方禁止拍摄，但是松儿像似可以随处拍摄，而且无拘无束地面对镜头，这可说是策划制作的视频。松儿上传的YouTube视频全是欣欣向荣的社会景象，其目的在于对外宣传北韩是基础设施完善、文化水平极高、充满魅力的国家。





专家表示，北韩居民接入互联网受到很大限制，因此个人运营YouTube频道可说是不可能的事情。在北韩居民当中，有人说看过YouTube视频，但不是在北韩境内，而是在境外看的。由于一般民众在境内接入互联网受到很大限制，无法上网注册账号。北韩有供境内使用的内联网，可在内联网注册账号，但不能通过内联网接入互联网。此外，因北韩当局对内联网使用者随时进行监视而在使用上受到相当的制约。





通过YouTube等个人社交网络上传视频被认为是北韩当局近来采取的一种宣传鼓动手段。北韩最具代表性的YouTube主播是2019年首次上传YouTube视频的“平壤的银儿”。在视频中，名叫银儿的女性在平壤一家百货商场的食品卖场购买巧克力饼干和方便面，并到平壤的游乐园乘坐游乐设施等，享受生活的乐趣。由于背景音乐声音太大，所以听不清楚说话声音，但银儿试图通过这种平凡的日常生活，强调北韩居民也在享受悠闲的生活。





2020年初，银儿上传她在演播室里戴着耳机高唱《青翠的垂杨柳》的视频。这首歌在2018年祈愿南北韩和平合作韩国艺术团平壤演出时，由韩国歌手徐贤演唱，因此很多韩国人也曾听过这首歌曲。银儿用流畅的英语表示，目前全世界因新冠疫情而经历艰难时期，因此为使世界各国停止相互谴责和诽谤，并为遭受痛苦的人们共同应对新冠疫情而演唱了这首歌曲。





那么，北韩YouTube主播为何用英语传达信息呢？对北韩来说，YouTube是深具魅力的对外宣传平台。YouTube主播上传其日常生活景象和文化体验情景，待有朝一日国际社会解除对北韩制裁、外国游客到平壤去旅游观光时，可到这些地方去看看，这具有极大的广告宣传效果。由于广告宣传的对象是外国人，北韩YouTube主播以英语圈国家和地区为主要对象，用英语展开广告宣传活动。当然，也有使用汉语、俄语等其他外语的YouTube主播。总之，由于北韩居民无法接入互联网，北韩YouTube主播的主打对象都是海外使用者。





“平壤的银儿”迄今上传的YouTube视频难以被视为一般YouTube主播制作的视频。举例来说，她在2020年上传的视频里说，由于北韩当局采取合理措施，做好疫情防控工作，境内从未出现新冠确诊病例，并强调商品和食品等生活用品价格保持稳定。目前，银儿的YouTube频道处于停用状态。YouTube方面称，因该频道违反服务条款，账号被停止使用。据悉，其原因在于银儿上传的是遭到制裁的团体制作的视频。





在北韩的YouTube主播中，“珍姬”以一口流利的俄语引人关注。她在介绍2020年北韩劳动党建党纪念日的视频中，将劳动党建党纪念日称为北韩最大的节日之一，并将北韩居民当天的生活景象纳入镜头。特别值得一提的是，她排除阅兵式、群众活动等影像，重点介绍北韩居民的生活景象，并强调平壤市民同家属一道在公园里欢度节日，享受幸福美好的生活。乍看起来，这像似介绍年轻女性日常生活的视频，但是在她背后挂着写有“面向党第八次大会”这一口号的大型横幅和用力甩着胳膊齐步行进的年轻士兵们，因此分析认为这是北韩对外用宣传视频。





北韩YouTube主播上传的日常生活视频全都是对外用宣传视频。因为在视频中总会出现北韩的宣传海报和标语口号，并强调高层公寓和各种文化设施是社会主义文明国家的象征。因此，严格说来，珍姬等北韩YouTube主播都是北韩的宣传工作者。但是从另一方面来看，外国人或许会对到处可见大型海报、横幅、标语口号等的城市景观更感兴趣。





北韩有不少儿童和女性YouTube主播。其中，儿童李秀珍是上传其成长日志的YouTube主播，但她在进入小学之前获得新书包和校服配给时的视频和到柳京儿童医院去接受牙科诊疗时的视频无疑是在间接地宣传北韩的免费教育和免费医疗制度。





儿童和女性YouTube主播使北韩的形象变得较为柔和，也就是说，她们将北韩美化成为欣欣向荣、富有魅力的国家。由于北韩不断发起核导挑衅等对国际社会采取强硬行动而未能塑造良好形象，但是2019年以来通过社交网等新媒体频道致力于塑造良好国家形象。问题是北韩的YouTube主播热衷于宣传北韩政策，给人以造作之感。尽管如此，随着时代的变迁和媒体环境的变化，北韩的宣传战略也在发生变化，且这种宣传方式在某种程度上取得了相当的成效。





YouTube等社交网站是能以较少的费用塑造良好国家形象和提高品牌价值的网络平台，因此北韩今后仍会通过这类新媒体，积极地展开体制宣传活动。