《漫话国乐》 赤壁赋 / 寒松亭 / 渔父四时词

苏轼，世称苏东坡，是中国北宋的著名诗人兼散文家，也是中国文学史上的一颗巨星，以“奇才”著称。苏轼出身文人世家，中国唐宋时期有8位著名的文人，被称为“唐宋八大家”，其中包括三苏，指苏轼、父亲苏洵和弟弟苏辙。





一般来讲，能力强但是过于耿直的人如果走上仕途，会很容易卷入政治冲突，从而使人生变得崎岖坎坷。相传，苏轼一生大部分时间不是辗转闲职，就是流放外地。有一年，苏轼在偏僻乡下黄州流放时，一个朋友特地去黄州找他。当天是农历七月既望，刚过满月，已进入秋季，天气凉爽，而且明月普照大地，附近还有赤壁，苏轼就跟朋友提议去赤壁游船。当两人坐上小船，在皎洁的月光下，清风阵阵拂来，水面波澜不起。两人听着潺潺水声，在船上对饮，让船只随波逐流，别有一番意境。中国文学史上的千古名篇《赤壁赋》就这样问世了。里面有这样的词句：“逝者如斯，而未尝往也；盈虚者如彼，而卒莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也，而又何羡乎！”意思是说，时间流逝就像这水，其实并没有真正逝去；时圆时缺的好似这月亮，终究没有增减。何况天地之间，万物各有主宰者，如果不是自己应该拥有的，即使一分一毫也不能求取，这又有何羡慕的呢？

短歌《赤壁赋》/ 演唱-安淑善名唱





本月23日是秋分，到了这一节气，秋意正浓，很适合游船。韩国自古以来流传下来的诗歌中不乏描写游船乐趣的作品，男唱歌曲言编《寒松亭》就是其中之一。





这首歌曲以“在寒松亭处砍一棵松树，登上亲自制作的小船”为开头。寒松亭本来是江原道镜浦台附近的一座亭子，在古代闻名遐迩，相传新罗王朝的花郎们也慕名去这里享受风流。可能是因为亭子附近有很多松树，因此歌曲描写了在寒松亭砍了一棵松树，用来制作一艘小船，船上还装满了东西，有美酒和下酒菜，还邀请了演奏玄琴、伽倻琴、奚琴、琵琶、大笒、笛子、长鼓、舞鼓等各种乐器的乐师，还有安岩山的白石、日本火镰、老狗山的垂露、螺钿斗、柜指三伊等用来打火的工具和高档烟盒。此外，还请来了陪酒的妓女等，这么多人在船上饮酒作乐、享受风流，如果喝醉了，就去游览丛石亭、金兰窟、永郎湖、仙游潭等江原道著名的旅游景点。男唱歌曲言编的特征是表演一开始大声高歌，好像喝醉酒后唱歌一样。

男唱歌曲界面言编《寒松亭》 / 演唱-金景培





古代的书生喜欢在风和日丽、气候宜人的春秋两季出去游船，很多人还向往退出朝廷后成为渔夫，他们认为摆脱世俗、远离喧嚣、回归大自然、过上顺其自然的生活才是美好的人生。





17世纪朝鲜王朝时期的文臣兼诗人尹善道和苏轼一样，人生中大部分的时间被流放外地。65岁那年，尹善道突然决定隐居济州岛，便乘船前往济州岛。





对于当时的人来说，济州岛被视为世界的尽头，是犯了大罪的罪犯被流放的地方，尹善道却自愿移居济州岛，让周边的人都深感讶异。然而，他在前往济州岛的途中遇到了风浪，为了暂时避风而停靠甫吉岛。在这里，尹善道被如诗如画的自然风光所吸引，便改变前往济州岛的计划，在甫吉岛定居了下来，并留下脍炙人口的时调作品《渔父四时词》。





《渔夫四时词》是一部分为春词、夏词、秋词、冬词四部分、共有40首诗的长篇时调作品，歌颂渔夫的四季，内容淳朴动人，是尹善道的代表作之一。





金娜利（音）的《渔父四时词》是以尹善道的同名时调夏词的一首诗为歌词创作的：





“云开日出，

后山的阳光密密洒落，

到了傍晚海水退去，

白天的海水渐渐上涨，

江村的各个角落，

远处的光芒多美啊！”





《渔父四时词》/ 演唱-金娜利（音）