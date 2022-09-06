美联储大幅加息使韩美利率再次逆转

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美联储连续三次大幅度加息，致使韩美基准利率再次逆转，对韩国经济造成负面影响的可能性上升。韩元兑美元汇率持续走低，韩国央行面临着日益扩大的加息压力。





美联储21日在联邦公开市场委员会定期会议后宣布加息0.75个百分点，将政策利率联邦基金利率目标区间从2.25%-2.50%上调至3.00%-3.25%。





今年3月，美联储加息0.25个百分点，终结了自2020年3月新冠疫情暴发起的零利率时代。此后，美联储连续五次加息，其中三次的幅度高达0.75个百分点。美国基准利率也由此达到了2008年1月以来的最高水平。





美联储罕见地连续大幅加息主要是为了遏制居高不下的物价涨势。今年6月美国物价涨幅高达9.1%，7月小幅回落至8.5%。虽然预期认为接下来将继续收窄，但实际情况要严峻得多。本月13日美国8月消费者物价涨幅公布后，市场已预料到美联储将采取大幅加息措施。





这次加息后，美国基准利率时隔一个月再次超过韩国，这通常会引起资金流出韩国的现象。美国债券和美元属于安全资产，若利率再高于韩国，将吸引资本涌向美国。事实上，美联储加息后，韩元兑美元汇率22日以1398.0韩元开盘，较前一天下跌3.8韩元，随后很快跌破1400韩元。





美元走强对韩国出口也是一大不利因素。韩国经济对外部景气十分敏感，美联储的高强度货币紧缩政策加大了美国经济衰退的概率，有可能对韩国出口造成负面影响。不断下跌的汇率又削弱了韩国企业的价格竞争力，可谓雪上加霜。此外，美元走强还推升了进口物价，加剧国内物价的上涨。





为确保韩元不过度贬值、稳定物价，韩国银行将不得不采取加息措施。然而在物价持续走高的情况下，进一步上调利率有可能导致家庭消费和企业投资大幅萎缩。最近大韩商工会议所面向国内制造业企业进行的一项问卷调查结果显示，超过60%的企业表示高利率造成了困难。





由于出口已在放缓，今后经济运行情况更令人担忧。今年6月，韩国出口增幅时隔16个月首次跌至一位数，这种情况一直延续到8月。上月，韩国主力产品半导体的出口更是时隔26个月首次出现减少。尽管政府表示将迅速、果断地对汇率采取防御性措施，但效果恐将有限。预计未来韩国经济将进一步陷入困境。