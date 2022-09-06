尹锡悦联大讲话 强调自由、团结

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韩国总统尹锡悦20日在第77届联合国大会上发表讲话，呼吁国际社会为自由团结起来，再次强调与自由阵营的“价值同盟”。21日，尹锡悦同日本首相岸田文雄举行首脑会谈，双方商定继续展开磋商、推动恢复两国关系。





尹锡悦在联合国大会一般性辩论中作为第十个演讲者发表了长达11分钟的讲话，主题为“自由与团结：摸索转型期解决方案”。尹锡悦指出，在一个国家内部，当个人的自由受到威胁，共同体成员应联合起来，去除威胁、守护自由。与此相同，在国际社会中，当任何一个世界公民或国家的自由受到威胁，国际社会应联合起来守护自由。





“自由”是尹锡悦讲话的关键词，总计出现了21次。该词汇还是体现尹锡悦对内外政策基本精神的核心，在5月总统就职仪式讲话中也曾使用35次、在8月光复节致辞中使用33次。





尹锡悦就守护自由的方案表示，应联合起来强烈支持积累至今的普世性国际规范体系，韩国也将尽责尽力。具体来看，尹锡悦表示，将扩大政府开发援助预算、向新冠国际合作机制“获取抗击新冠工具加速计划（ACT-A）”捐款3亿美元等。





由于联合国大会是多边外交场合，尹锡悦并未特别提及北韩问题。





另外，韩日首脑当天在曼哈顿联合国大会会场附近的一栋会议大厦内举行了约30分钟的会晤，讨论两国间悬而未决的问题。总统室通过书面资料表示，两国首脑就解决问题、改善两国关系的必要性达成共识。为此，两国首脑要求外交部门加快对话，并商定继续保持磋商。





日本政府也表示，两国首脑就加快外交部门间磋商、解决被强征劳工问题等一系列问题达成了协议。





韩方称此次会晤为简式会谈，日方则称之为“座谈”，意味着并非正式的首脑会谈。有分析指出，这是由于日方对韩国总统室首先公布韩日首脑会谈的消息感到不满，同时也顾忌日本内部保守势力的反对。不过外交部门仍难免事前协调不充分的批评。





分析认为，尹锡悦的联大讲话强调自由，相当于在国际舞台上公开确认与自由阵营结成价值同盟是韩国外交政策的目标。尹锡悦认为，依靠力量单方面改变现状、大规模杀伤性武器、践踏人权是威胁自由与和平的主要因素，这无异于指出了在当前全球新冷战格局下，乌克兰战争、中国-台湾两岸紧张关系、北韩核与导弹威胁等正导致政治局势急剧变化，表明了与自由阵营联合的意愿。





此外，韩美首脑仅在正式场合短暂交谈，未举行首脑会谈。