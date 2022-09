ⓒ YG Entertainment

BLACKPINK成为首支登顶英国流行音乐排行榜的K-POP女团。





近日,英国官方排行榜公司发布的最新一周英国流行音乐专辑榜单显示,BLACKPINK正规二辑《BORN PINK》击败英国著名摇滚乐队山羊皮,在英国专辑榜中(23日-29日)登上冠军宝座。由此,BLACKPINK不仅成为首支登顶该榜单的K-POP女团,也成为继防弹少年团(《MAP OF THE SOUL: PERSONA》(2019)与《MAP OF THE SOUL: 7》(2020))后登顶该榜单的第二支K-POP组合。BLACKPINK迄今在英国流行音乐专辑榜上取得的最高纪录为2020年正规一辑《THE ALBUM》的第二位。





对此,英国官方排行榜公司CEO马丁〮塔尔博特表示:“BLACKPINK此次凭借新专辑《BORN PINK》,成为首支登顶英国专辑榜的K-POP女团,可谓取得了梦幻般的成果,该纪录将永远载入史册。”