朴恩斌10月将首次举办亚洲巡回粉丝会

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“大势”女演员朴恩斌自出道以来将首次举行亚洲巡回粉丝会，引发粉丝的期待。





朴恩斌将自10月23日在菲律宾马尼拉起举行亚洲巡回粉丝见面会“2022 PARK EUN-BIN Asia Fan Meeting Tour ”。





之前，朴恩斌于9月初在首尔首次举办两场单独粉丝见面会“2022朴恩斌第一次粉丝会 <恩斌笔记: 空（斌）格>”，当时门票全部售罄，由于反响火爆，公司还进行了线上直播，赢得粉丝的热烈响应。





朴恩斌曾出演《棒球大联盟》、《你喜欢布拉姆斯吗》、《恋慕》等热播韩剧，今夏在《非常律师禹英禑》中饰演女主角，凭借精湛的演技掀起一股热潮。不仅如此，《非常律师禹英禑》还登顶奈飞全球非英语剧集周榜，在海外也人气火爆。





经纪公司NAMOO ACTORS方面表示：“为了响应海内外粉丝的关心与厚爱，朴恩斌将首次举办亚洲巡回粉丝会。尤其此次朴恩斌头一次与海外粉丝见面，为了与粉丝共同打造美好回忆，朴恩斌正在努力做准备，敬请大家多多关注。”





另外，朴恩斌的亚洲巡回粉丝会将于10月23日自菲律宾马尼拉起，11月在曼谷、新加坡和东京共四座城市展开。门票等活动详情将日后逐步公开。