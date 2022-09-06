ⓒ YEONWOO Instagram

职业：演员、歌手

出生日期：1996年8月1日

身高：170cm

血型：B型

学历：首尔公演艺术高中表演艺术专业

出道：MOMOLAND专辑《Welcome to MOMOLAND》（2016）





YEONWOO（妍雨）的本名为李多斌，由于与一家著名企业重名，人们在检索时通常会出现该企业的信息，因此YEONWOO曾想过更换艺名。YEONWOO小时候是一名运动健将，曾经还参加过家乡所在地忠清北道的道运动会，最拿手的是短跑及跳高。2016年，YEONWOO以MOMOLAND成员身份正式出道，成为一名偶像歌手。YEONWOO外形给人以“冰美人”的冷傲印象，但她的真实性格却十分直爽、开朗、不拘小节。然而公司却要求她保持冰美人的人设，事后她也坦言，这曾让她感到无比辛苦。2019年时YEONWOO退出MOMOLAND转型成为演员，在众多影视剧作品中均有精彩表现。





主要作品：

·电视剧：

《金汤匙》（2022）

《达力和土豆汤》（2021）

《出轨的话就死定了》（2020）

《Live On》（2020）

《触摸》（2020）

《很便宜，千里马超市》（2019）

《伟大的诱惑者》（2018）