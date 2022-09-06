《刺拳》- 金彦秀（音）
2022-09-06
#明星档案 l 2022-09-27
职业：演员、歌手
出生日期：1996年8月1日
身高：170cm
血型：B型
学历：首尔公演艺术高中表演艺术专业
出道：MOMOLAND专辑《Welcome to MOMOLAND》（2016）
YEONWOO（妍雨）的本名为李多斌，由于与一家著名企业重名，人们在检索时通常会出现该企业的信息，因此YEONWOO曾想过更换艺名。YEONWOO小时候是一名运动健将，曾经还参加过家乡所在地忠清北道的道运动会，最拿手的是短跑及跳高。2016年，YEONWOO以MOMOLAND成员身份正式出道，成为一名偶像歌手。YEONWOO外形给人以“冰美人”的冷傲印象，但她的真实性格却十分直爽、开朗、不拘小节。然而公司却要求她保持冰美人的人设，事后她也坦言，这曾让她感到无比辛苦。2019年时YEONWOO退出MOMOLAND转型成为演员，在众多影视剧作品中均有精彩表现。
主要作品：
·电视剧：
《金汤匙》（2022）
《达力和土豆汤》（2021）
《出轨的话就死定了》（2020）
《Live On》（2020）
《触摸》（2020）
《很便宜，千里马超市》（2019）
《伟大的诱惑者》（2018）
2022-09-06
2022-07-13
2021-12-24