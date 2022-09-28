IVE新单《After LIKE》MV播放量破亿





第四代女团IVE新单《After LIKE》MV在YouTube上的播放量破亿。





据Starship娱乐27日消息，以26日下午为基准，IVE第三张单曲辑的主打曲《After LIKE》MV在YouTube上的播放量突破一亿大关。由此，IVE实现了连续三曲MV破亿，另外两首分别为出道曲《ELEVEN》与第二张单曲辑主打曲《LOVE DIVE》。尤其是《After LIKE》MV自公开以来仅用36天播放量就破亿，较《ELEVEN》的三个月和《LOVE DIVE》的72天还要快。





《After LIKE》是一首以踢腿节奏为基础，结合电子舞曲、流行音乐、浩室音乐等多样风格、营造出华丽氛围的歌曲。加之Z世代的代表性歌词，Rei参与饶舌部分，提高了歌曲的完成度。这首新曲还借用美国热曲《I Will Survive》，以中毒性十足的旋律获得广大歌迷的一致好评。MV由以美丽影像著称的顶级导演罗祥润执导，参加平昌冬奥会等大型活动的焰火燃放公司FASEECOM参与MV的焰火表演，展现了CG规模的影像，非常吸引眼球。





另外，《After LIKE》的销量已达到111万张，创下百万销量。不仅如此，《After LIKE》除了登顶韩国Melon等各大音源网站实时排行榜、日榜与周榜外，还在音乐节目中成为11冠王。