北韩的老年人保护政策

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据联合国发布的《2022年世界人口展望》报告，北韩的生育率呈下降趋势，老龄化进程明显加快，人口在2033年达到峰值后将开始出现负增长，2100年将减少至2050万余人。考虑到北韩目前的人口在2600万人水平，届时将比现在减少500万人以上。





联合国将65岁及以上人口占总人口比例超过7%时称为“老龄化社会”，超过14%时称为“老龄社会”，超过20%时称为“超老龄社会”。2018年，韩国65岁以上人口占总人口比例为14.4%，已进入老龄社会。与此相比，北韩65岁以上人口占总人口比例接近10%，进入了老龄化社会。





2007年，北韩为顺应人口老龄化趋势而制定《老年人保护法》，通过法律保障为老年人提供更好的生活条件。其原因在于北韩社会的市场化导致流动人口激增，这使当局难以确切掌握地区老人的基本情况。北韩法律规定，只有老年人和已婚妇女才能在集市工作，但是很多老年人到其他地区的集市工作而提高了当局对各地老年人进行管理的必要性。第二，由于北韩的配给制度几乎变得有名无实，过去多少提供给老年人的粮食配给大都停止发放，赡养老人成为非常严重的社会问题，因此北韩打出“革命先辈的生活应由国家负责”的口号，要对他们的生活担负责任。





北韩《老年人保护法》第三章第23条规定，中央老年人保护机关、出版报道机关和地方政权机关要将100岁以上的长寿老人登记在册，并广为宣扬他们的长寿秘诀，且对90岁以上的老年人另行给予各种优惠。北韩强调长寿老人多是国家的自豪，有必要广为宣传开来。活到90岁以上意味着国家照料得好，给予了他们相当的优惠，这能取得极大的宣传效果，因此北韩将长寿老人登记在册，特别加以管理，并积极展开宣传工作，以炫耀国家的优越性。





此外，北韩《社会主义劳动法》规定，丧失劳动力且无人照顾的老年人和残疾人将被送进养老院和养生园免费进行照料和看护。位于平壤大同江畔的平壤养老院是媒体经常介绍的北韩最具代表性的老人福利机构。报道称，被称为“老人宫殿”的平壤养老院建筑主体为韩屋建筑，具备电影馆、娱乐室等多种多样的文化福利设施，并有医生常驻于此，为老人们进行免费诊疗。此外，入住平壤养老院的老人们可以做自己想做的体育运动，还可在院内的菜园种植蔬菜等享受各种生活情趣，因此入住者都对这里的生活感到十分满意。





但是逃离北韩、定居韩国的脱北居民们表示，平壤养老院是个宣传用场景，专为平壤上流阶层而设，一般老年人根本就无法享受这种惬意的生活。在北韩，托儿所、养育院等婴幼儿设施的占比较大，养老设施占比较小。换句话说，北韩的养老设施并不很多，也不太提供生活支援。此外，关照社会弱势群体的工作大都由名为“女性同盟”的女性组织负责，但是将支援的重点放在军队和对道路或村庄进行管理上，其次是托儿所和名为“爱育院”的孤儿院，最后才轮到养老院。其原因在于养老院是无亲无故的老人们集体入住的设施。





据悉，北韩在平壤、开城、南浦等大城市和各道行政区分别设有一两家规模较大的养老院，而平壤养老院作为北韩国务委员会委员长金正恩执政后设立的养老设施，被誉为金正恩时代社会福利政策的象征。北韩媒体称，平壤养老院是敬爱的金正恩同志送给作为年长者、受到尊敬和喜爱的我们的老年人和革命先辈的充满温情的礼物。对北韩来说，平壤是具有象征性的模范城市。已故北韩国家主席金日成曾强调，为建设能让广大人民过好生活的国家，将各机关模范单位全都集聚在平壤。因为是各机关模范单位营造的城市，平壤的地位与形象不同于北韩其他城市，平壤养老院也是如此。据悉，入住平壤养老院的老年人都是为北韩社会主义革命作出卓越贡献并获得勋章的革命先辈和能提高宣传效果的老年人。特别值得一提的是，北韩国务委员会委员长金正恩强调人民大众第一主义，并将平壤养老院宣传为关照无亲属老年人的模范单位。





今年7月在平壤举行全国老兵大会时，北韩媒体重点报道金正恩委员长抚慰老兵的场面，并介绍老兵们在德阳温泉享受温泉浴和利用各种游乐设施的消息。





标榜社会主义的北韩每月都向退休人员提供养老金和粮食。北韩《社会主义劳动法》明文规定，向年满60岁及以上的男性劳动者和年满55岁及以上的女性劳动者以及连续工作年限达到一定标准的劳动者支付养老金。但是逃离北韩、定居韩国的脱北居民们表示，这只是法律上存在的优惠，根本不足以维持生计。一般来说，北韩向退休的劳动者每月发放700北韩圆的养老金，但是一颗糖果的售价为100北韩圆，700圆只能买七颗糖果，而且粮食配给早已中断，因此老人们不得不到集市去谋求生计，而身体不适的老年人因无法挣钱而处于濒死状态。据韩国首尔大学统一和平研究院进行的“2018年北韩社会变动情况”问卷调查结果显示，55.2%的应答者表示北韩的老年人主要靠家属抚养维持生计，31%表示在集市挣钱维持生计，只有3.4%回答可无忧无虑地安享晚年生活。





北韩实行养老金制度，但是获得养老金的老人并不很多，且单靠养老金无法维持生计。举例来说，1美元在北韩外汇黑市大约可兑换5000北韩圆，而北韩在国家层面每月向劳动者支付的工资为3000北韩圆左右。也就是说，北韩劳动者的月工资还不到1美元，拿这点钱连在集市里买一公斤大米都成问题。此外，北韩发放养老金的金额根据为国家作出贡献的程度有所差异，但是大都在每月几百北韩圆水平，根本不够生活，因此可以说毫无意义可言，而且包括部分脱北居民在内，很多人不知北韩在实行养老金制度。





北韩居民经常使用“老燕子”这一单词。在北韩，“老燕子”是指居无定所、流落街头、以乞讨或偷窃为生的老年人。近几年来，“老燕子”成为北韩非常严重的社会问题，这反映出北韩老年人的生活有多么疾苦。





逃离北韩、定居韩国的一位脱北居民说，我们的父母一代用国家配给的粮食等生活用品养育子女，但是我们这一代要以集市价格购买生活用品赡养父母，经济负担非常沉重。对此，北韩当局强调要发挥“自爆精神”，这不是逼我们走上绝路吗？不论如何，北韩将经由老龄化阶段步入老龄社会，而老龄化给北韩社会带来了极大的影响。





北韩业已存在老龄化问题，只因北韩居民的预期寿命较低，老龄化进程相对较慢而已。但从2025年开始，北韩的老龄化速度将逐渐加快，可征兵人数将逐年减少。目前，在北韩总人口中年轻人占比较大，且北韩号称拥有百万大军。北韩的军队除战斗兵力外，还有上百万军工人力，加起来约达250万人，这占北韩总人口的10%。但是随着老龄化进程加快，北韩将难以弥补退役军人和军工人力的空缺。此外，北韩以其未来的人口结构难以保持其常规军事力量和防御力量，因此在非对称武器方面投入巨资，以备人口结构的变化。





老龄化是当今世界面临的主要全球性问题。随着经济的增长和医学的发展，人类的预期寿命在不断地提高，但是生育率却逐渐下降，因此世界各国为应对日趋严重的人口老龄化问题进行多方面的探索与努力。在此情况下，对外宣传老人们蒙受国家恩德、享受幸福晚年的北韩将如何面对不久后到来的老龄社会，格外引人关注。