《漫话国乐》 桑叶咖啡店 / 太平歌 / Whatever

最近韩国的年轻人之间流行一种新的挑战，叫作“零消费”。有的人还开始记账，省吃俭用，除了交通费和生活必需品以外，使出浑身解数少消费、不消费，甚至把开支降到“零”。





这类挑战独自做还是非常艰巨的，所以有些年轻人还通过贴吧等网上交流空间和SNS，以视频等资料证明自己一天一分钱也没花，并与其他网友互相鼓励和打气。





近年来，疫情对经济的冲击可以说是全球面临的共同挑战。一项调查结果显示，韩国年轻人因经济困难而感受到的痛苦指数比其他年龄段高出近一倍。这主要是因为高校学费很高，且即使作出努力，具备了实力与条件，毕业后还是很难就业。而且即使就了业，购房也是难上加难，所以随着经济萧条和疫情的长期化，年轻人的消费观也发生了变化，赚不多就干脆不消费。对于这种现象，父母等长辈们的想法和年轻人大相径庭，且对此感到担忧和心疼。长辈们认为年轻人应该趁年轻时进行广泛的尝试，积累丰富的经验，增广见闻，才能大开眼界，以后的人生会丰富多彩，思维也会多元化。

《桑叶咖啡店》/ 演唱-摩登盘索里工作室Chom Chom





《桑叶咖啡店》是以年轻人的现实和新民谣《采桑叶》为素材创作的。古时候，年轻男女喜欢在桑田约会。另外，很多老百姓家里也养蚕，为了给蚕喂桑叶，桑田也是不分男女老少经常出入的地方。当桑叶长得茂盛，从外面看不清里面时，也吸引很多恋人去桑田约会，因此韩国流传着如“임도 보고 뽕도 따고”（一举多得的意思）、“마음이 뽕밭에 가 있다”（心在桑田）等与桑叶有关的俗语。时过境迁，现在的恋人经常在咖啡店约会，因此出现了《桑叶咖啡店》这样的现代国乐。听了这首歌，可以感受到在咖啡店打工、每天只看着别人谈恋爱的打工人的哀伤。





接下来给大家安排了传统乐队Sangjaru(상자루)和女国乐家具敏智（音）联合表演的《太平歌》。本来传统歌曲《太平歌》有这样的歌词：

“这样也是太平盛世，

那样也是盛世。

尧之日月，

舜之乾坤，

现在也是太平盛世，

就让咱们尽情玩乐吧！”

《太平歌》 / 演奏-Sangjaru、演唱-具敏智（音）





虽然现在的年轻人流行不消费，但有些人的情况还算过得去，成家之前可以和父母一起生活，能节省月租、餐饮费等很多开支。但同时也有些年轻人为了养家糊口或因家境贫困、囊中羞涩而过得艰难。这一现象值得我们反思，年轻人梦想的未来和面临的困难不仅仅是年轻一代的问题，也将左右着整个社会的未来发展。





今天的最后一首音乐是来自乐团光七的《Whatever》，这是以京畿民谣《嫩悉打令》为素材创作的。《嫩悉打令》的歌词很简单：“鸡叫，鸡叫啊，鸡在那对面苎麻藤曼里鸣叫。狗叫，狗叫啊，狗在对面的村庄柴门下吠叫。”





《Whatever》一曲还添加了在班上倒数第一的学生、看了子女的成绩后想哭的母亲、值夜班的上班族以羡慕的眼光看着上司准时下班等多种场景描述，包含了多样人群的悲欢。歌曲也给出了这样的启示：当人们遇到困难、心里焦躁不安的时候，也应适时放松一下，偶尔也需要享受随心所欲、悠闲自在的人生。

《Whatever》/ 演唱-乐团光七