韩加强对跟踪骚扰犯罪处罚力度

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韩国地铁新堂站杀人案发生后，政府和执政党决定加强对跟踪骚扰犯罪的处罚力度，包括删除“反意愿不罚罪”条款。





政府和执政党在高级别党政协商会议上决定删除对高危险度跟踪骚扰犯罪的“反意愿不罚罪”条款。另外，会议还决定将一直以来被指处于制度死角的网络跟踪骚扰行为列为处罚对象，并允许对跟踪骚扰犯罪颁布电子设备佩戴令。





“反意愿不罚”是指在加害人与受害人达成协议的情况下，若受害人不希望对加害人予以处罚，则起诉将被驳回。实际上，这类情况十分普遍。最近法院就因受害人与加害人达成协议、提交了“不希望处罚书”，而对一名因涉嫌威胁、施暴、跟踪骚扰恋人关系女性而被起诉的男性作出了驳回公诉的决定。《刑法》中的威胁、施暴罪和《跟踪骚扰处罚法》中的跟踪骚扰罪均受限于“反意愿不罚罪”条款。然而利用该条款回避处罚、重新对受害人进行跟踪骚扰的情况比比皆是，由此产生杀人等暴力犯罪行为的案例也很多。





地铁新堂站跟踪骚扰杀人案是政府加强处罚的直接原因。不久前，新堂站一名20多岁的女站务员被杀害，她在被害前曾长期遭到罪犯的跟踪骚扰。受害人去年初首次报警，不过当时《跟踪骚扰处罚法》尚未实施，犯人以涉嫌违反《信息通信网法》即引起被害人不安而被起诉。调查官对犯人进行了首次警告。然而此后犯人不断威胁将散播非法拍摄的照片和视频，受害人再次报警。去年10月8日，犯人被紧急逮捕。次日，警方申请了逮捕令。但法院认为犯人的居住地点稳定，不存在毁灭证据、潜逃的可能性，驳回了逮捕令。一天后，犯人获释。此后，在不拘留状态下出庭受审的犯人要求和解，但同时却继续进行跟踪骚扰。和解失败后，犯人在今年8月18日被求刑九年。犯人因此怀恨在心，最终在缜密策划下报复杀害了受害人。





韩国从2021年10月起实施《跟踪骚扰处罚法》。根据该法，跟踪骚扰罪犯可被处以最高三年有期徒刑或最高3000万韩元的罚金。若罪犯使用凶器等危险物品，则可被处以最高五年有期徒刑或最高5000万韩元的罚金。为防止再犯并保护受害人，该法还允许采取紧急应急措施和临时措施。紧急应急措施是指禁止接近受害人并须保持100米以上距离、禁止使用电子通信设备接近受害人。临时措施还包括书面警告、最长关押加害人一个月等。资料显示，《跟踪骚扰处罚法》实施九个月以来，处罚次数已超过5400次。





检察和警察决定进一步提高对受害人的保护水平，对危险度较高的跟踪骚扰罪犯，将从调查阶段起便采取关押在拘留所或监狱的临时措施。