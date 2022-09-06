美元走强冲击韩金融市场

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美联储高强度紧缩政策引发的冲击再次重创韩国金融市场。9月26日，市场上演“黑色星期一”，汇率和股价暴跌。与此同时，人民币、日元等亚洲主要货币纷纷走弱，有意见甚至担忧，亚洲有可能再次爆发金融危机。





9月26日，韩元兑美元汇率跌破1430韩元，韩国综合股价指数和科斯达克指数分别大跌3%和5%。当天，韩国综合股价指数报收2220.94点，较前一交易日下跌69.06点、跌幅3.02%，不仅刷新了年中收盘价新低，还是2020年7月27日以来的最低点。当天的跌幅是今年6月13日以来的最大值。





在首尔汇市，韩元兑美元汇率报收1431.3韩元，下跌22.0韩元。这是韩元汇率自2009年3月17日以来，时隔13年6个月跌破1430韩元。27日，虽然汇市和股市小幅反弹，但由于对经济衰退的恐惧蔓延，市场仍持续震荡。





金融市场震荡是全球性现象。美国有史以来首度连续三次大幅加息，推动美元强势升值，其他主要货币则纷纷走弱，对经济衰退的担忧不断扩散。





9月21日，美联储在联邦公开市场委员会会议上宣布将政策利率联邦基金利率目标区间上调0.75个百分点，至3.00%-3.25%。26日，英国政府公布了减税方案、意大利极右政权上台，进一步削弱了投资心理。英镑、欧元等主要货币贬值，纽约股市下跌超过1%。





金融市场相当于实体经济的先行指标，当前的震荡意味着对经济衰退的担忧有可能成为现实。国内商行正模拟韩元兑美元汇率失守1500韩元的情况进行风险评估。证券界认为，韩国综合股价指数在未来较长一段时间内很难出现反弹。





还有意见担忧，亚洲金融危机有可能重演。彭博社26日报道称，亚洲两大经济大国日本和中国的货币均大幅贬值，对1997年亚洲金融危机再现的忧虑日渐加深。彭博社还指出，由于经常项目收支逆差的预期，韩元和菲律宾比索是亚洲最脆弱的货币。





韩国经济正面对着韩元兑美元汇率暴跌、韩美基准利率逆转等综合性危机。进口物价上涨导致出口竞争力下滑、消费者物价的上涨得不到有效遏制，外资则为寻找安全资产大量撤离。这些都加重了韩国央行加息的压力，但加息有可能导致消费萎靡、企业融资环境恶化等，进而引发经济衰退。韩国经济副总理秋庆镐表示，预计综合性危机情况将持续相当长一段时间，正全力进行应对。