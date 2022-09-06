韩国务总理韩德洙同日首相岸田文雄会晤

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韩国国务总理韩德洙28日同日本首相岸田文雄会晤，讨论包括被强征劳工受害人赔偿问题在内的韩日关系改善方案。韩德洙为出席日本前首相安倍晋三的国葬访问日本。





尹锡悦政府成立以来，韩日先后举行了四次外长会谈和一次简式首脑会谈，韩德洙同岸田文雄的会谈能否加快韩日改善关系的步伐，引起了关注。





韩德洙在当天的会晤中表示，韩日两国是近邻，也是共享民主主义价值和市场经济原则的重要合作伙伴。韩德洙还表示，今年5月成立的韩国新政府持续强调，尽快改善并发展韩日关系符合两国的共同利益。





韩德洙在会谈后表示，岸田文雄首相认为韩日不仅在亚洲、在全球范围内也有很多可做之事，并提到应在维护供应链稳定方面展开合作。对此，韩德洙表示赞同。





对于被强征劳工赔偿问题磋商进展的提问，韩德洙仅表示，两国首脑都要求外长找出解决方案。





日本首相官邸在新闻资料中指出，韩德洙总理和岸田文雄首相商定加快外交部门间的沟通，使日韩关系恢复健全关系并得到进一步发展。





韩德洙在会晤后强调，目前已迎来两国关系改善的转机。尹锡悦政府对改善韩日关系的决心十分坚定，正积极摸索解决方案。继两国外长进行四次会谈后，本月21日两国首脑在联大期间简短会面。





不过两国关系仍未出现明显转向。目前最大的阻碍是被强征劳工赔偿问题。韩国法院认定日本企业对被强征劳工受害人具有赔偿责任，并判决出售日本企业在韩资产用作赔款。日方对此提出强烈抗议，两国关系迟迟得不到改善。





外交部表示，目前双方仍未就具体解决方案进行交流。岸田文雄在与尹锡悦、韩德洙会晤的场合也均未提出具体意见，仅停留在赞同应尽快摸索解决方案的水平上。这意味着无法确定双方是否有具体方案、是否已进入可展开深入磋商的阶段。从首脑会谈以简式会谈的形式举行来看，两国在该问题上仍未能消除分歧。





日方希望通过免签措施推动人员交流，并强调韩日、韩美日合作应对北韩核问题的重要性。由此来看，两国正从外围入手、逐步接近核心问题。