Stray Kids公开第二次线下世界巡演新增演出城市及地区名单

ⓒ JYP Entertainment

Stray Kids将通过第二次世界巡演与更多粉丝见面。





近日，JYP娱乐通过SNS频道公开组合第二次世界巡演“Stray Kids 2nd World Tour ‘MANIAC’”新增演出城市及地区的海报。





根据海报内容，Stray Kid将于11月12日至13日（以下为当地时间）印尼雅加达开始，2023年2月2日至3日在泰国曼谷，2月5日新加坡，2月18日澳大利亚墨尔本等，截至明年将在东南亚、澳大利亚、美国等七座城市共进行11场演出。尤其是预定明年3月22日和26日将先后在美国亚特兰大与沃斯堡进行的2场演出决定各追加1场等共进行4场演出。这样一来，Stray Kids的第二次世界巡演从当初计划的10座城市、15场演出增至16座城市、32场演出。





之前，Stray Kids于今年4月29日至5月1日以首尔站演出拉开了第二次世界巡演的序幕，这也是组合时隔两年五个月再次举办线下演唱会。





另外，Stray Kids将于10月7日下午1时携新迷你专辑《MAXIDENT》回归。