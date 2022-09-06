《漫话国乐》 胭脂朱砂 / 《春莺啭》伴奏音乐 / 《僧舞》伴奏音乐

韩国四季分明，其中秋季天高气爽、晴空万里、风和日丽，堪称金秋时节，因此各级学校通常在每年秋天举行校运动会。以前的小学运动会也是村庄或社区的庆典活动。运动会分成青白两队，进行100米赛跑、拔河、二人三脚、投沙包等精彩有趣的比赛。





在乡下，这时秋收刚好接近尾声，一年农事即将告一段落，白发苍苍的父老乡亲为了给孙子孙女加油助威，也纷纷前往学校操场。有时还亲自上场参加接力赛或拔河比赛，和小朋友们一起共度快乐时光。





小学运动会的看点有很多，除了比赛以外，还有团体操、团体舞等精彩的节目，其中少不了的还有木偶舞。一般来讲，一、二年级低年级学生表演木偶舞，小朋友们穿着五彩缤纷的韩服，扮演小新郎和小新娘进行群舞，这对于老一辈来讲，是一段非常精彩和可爱的光景。

《胭脂朱砂》/ 演奏-游乐场乐队





说到木偶舞，以前在市集和村庄进行各种演出的流浪剧团——男寺党牌有一个节目叫木偶戏。木偶戏指由艺人在幕后操纵用绳子连接的木偶以表演故事的戏剧。人们觉得在运动会上表演集体舞的小朋友们的动作好似木偶戏中木偶的动作一般，因此将这种舞蹈命名为木偶舞。





接下来给大家带来的是宫廷音乐，来自宫廷舞蹈《春莺啭》的伴奏音乐。《春莺啭》是18世纪由孝明世子亲自创作的宫廷舞蹈。相传，孝明世子从小英明威武，懂得孝敬父母。18岁那年，他替体弱多病的父王纯祖摄政。当时，孝明世子致力于打破势道政治，为了恢复王权作出了巨大的努力。为了在与文武大臣谋求和谐的同时，还能彰显皇室的威严，有音乐天赋的孝明世子实施了所谓的“文化政治”。在位期间，孝明世子经常为父母设宴，为此还亲自创作音乐和舞蹈，宫廷舞蹈《春莺啭》就是其中之一。《春莺啭》表现了春日里黄莺在杨柳树枝间飞舞的情景，是一支独舞。女舞者身着寓意黄莺的黄色衣裳，腰上系着形容柳叶的绿色腰带，在有花纹的草席上跳舞，婀娜多姿、唯美动人。

宫廷舞蹈《春莺啭》伴奏音乐/ 演奏-国立国乐院正乐团





宫廷舞蹈的主要特点是华丽的服装与优雅的舞姿。宫廷舞蹈形式上华丽而工整，且具有一定的技巧性和艺术性。据说，脚尖的一个动作也要求得很严格。与此相比，在民间发展的民俗舞蹈不仅有像假面舞一样动作大、且尽情发泄感情的，还有像僧舞一样克制感情且优雅的。僧舞并不是佛僧跳的舞，而是专业舞者表演的作品。在舞台上，舞者身着袖子很长的长衫，头上戴着高帽，一身僧侣装扮。在表演开头，舞者在舞台上以俯卧姿势亮相，接着慢慢起身后合掌，此时那种静中有动的静谧的慢动作给人以深刻的印象。尤其是表演中长袖子抛向半空飘舞的线条尤为动人。到了尾声，当音乐声停止，舞者开始击打法鼓，表现出众生解脱的喜悦。僧舞有着悠久的历史，到了日本帝国主义殖民统治时期，由实力派艺人韩成俊改编成舞台作品搬上了舞台，1969年被政府指定为国家无形文化遗产。

民俗舞蹈《僧舞》伴奏音乐 / 演奏-李生刚等人