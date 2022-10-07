TREASURE新曲《HELLO》登顶日本LINE MUSIC百强单曲榜

ⓒ YG Entertainment

TREASURE新曲《HELLO》6日登上日本最大的音源网站LINE MUSIC百强单曲榜冠军宝座。





据YG娱乐消息，TREASURE4日发行的迷你二辑《THE SECOND STEP: CHAPTER TWO》主打曲《HELLO》不仅登顶日本LINE MUSIC百强单曲榜，《VolKno》、《CLAP!》、《THANK YOU》、《HOLD IT》等收录曲也纷纷跻身该榜单上游位置。





当天，《HELLO》还登顶日本Rakuten Music单曲榜。不仅如此，《HELLO》还在APPLE MUSIC和iTunes专辑榜上名列前茅。





TREASURE自出道曲《BOY》起，《I LOVE YOU》、《MMM》、《MY TREASURE》、《JIKJIN》等迄今发行的出道曲全部登顶日本主要音源榜。组合还凭借日本动画片主题曲《BEAUTIFUL》登顶音源榜。





另外，TREASURE将自11月26日北海道综合体育中心演唱会起开启日本体育馆巡演，将吸引21万名粉丝到场。