受向市场投放美元影响 韩9月外汇储备减少近200亿美元

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韩国央行韩国银行6日召开记者会公布外汇储备统计数据。央行表示，韩国外汇储备充足、规模排名全球第八，无需担忧外汇危机。根据央行的数据，受向市场投放美元以阻止韩元兑美元汇率猛跌的影响，9月外汇储备额较前一个月减少将近200亿美元。





以9月底为准，韩国外汇储备额为4167.7亿美元，较8月底减少196.6亿美元，减少额为2008年10月以来，时隔13年11个月的最大值。





韩国外汇储备从3月起连续四个月减少，7月出现反弹，8月和9月再次减少。按资产类型来划分，国债、企业债等有价证券为3794.1亿美元，环比减少155.3亿美元。预存款为141.9亿美元、特别提款权为141.5亿美元、国际货币基金组织储备头寸为42.3亿美元，均出现了小幅减少。黄金因以购买价格计算，与前月持平，为47.9亿美元。





以8月底为准，韩国外汇储备规模排名全球第八。排名前七的分别是中国、日本、瑞士、俄罗斯、印度、中国台湾和沙特阿拉伯。





外汇储备大幅减少主要受到了政府为防御汇率而向市场大量投放美元的影响，即大量抛售美元资产以提高汇率。韩元兑美元汇率从年初的1100多韩元猛跌至9月的1400多韩元。以首尔汇市收盘价为准，9月2日1美元可兑换1362.6韩元，达到2009年4月1日金融危机期间以来的最低值，到9月30日则进一步猛跌至1430.2韩元。





除了特殊危机时期，韩元汇率从未跌破过1400韩元。这意味着尽管央行向市场大量投放美元，但汇率仍持续走低。针对汇率防御是否成功的提问，央行表示，投放美元对市场功能的恢复起到了帮助。此次介入并非为了维持一定的汇率，而是在供需出现不平衡的情况下阻止市场心理过度向一边倾斜。





通常情况下，央行公布月外汇储备统计时并不举行记者会，但此次则由有关部门负责人亲自回答记者提问，十分罕见。这意味着央行意识到了市场的严重担忧，试图平息关于外汇危机可能性的猜测。





事实上，尽管外汇储备环比减少较多，但由于外汇储备规模本身较以往扩大不少，9月减幅仅为4.5%，排名历年第32位。央行表示，当前外汇储备充足，且韩国从2014年起跻身对外金融净资产持有国，对外资产占到国内生产总值的37%。另外，韩国短期外债占比下滑，信用评级机构也认为韩国外汇储备情况较评级相同的国家更为稳健。央行强调，使用外汇危机描述当前的韩国经济并不恰当。