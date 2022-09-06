韩军工产业今年出口额有望跻身全球四强

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韩国军工产业今年的出口额或将突破200亿美元，按照这一趋势，韩国将有望跻身全球军工出口四大强国的行列。不过有意见指出，韩国军工出口扶持制度的水平落后于发达国家，为发展成为四大强国之一，亟待做出改善。





韩国产业研究院3日公布的《韩国军工出口扶持制度分析与今后课题：以跻身全球军工出口四强为目标》报告预测，若韩国与澳大利亚、马来西亚、挪威等国的武器出口合同年底前成功签署，那么今年韩国的军工出口额将有望突破200亿美元。





今年截至目前，韩国军工出口额已超过100亿美元，远高于此前72亿美元的年度最高纪录。





韩国军工出口额在最近十年间停留在每年20亿-30亿美元之间，不过近期随着全球军事安全环境发生巨变、武器需求出现猛增，去年出口额达到了72.5亿美元，创下历年新高。今年前三季度的出口额更是已超过100亿美元。





出口市场和产品种类的多边化是韩国军工出口向好的主要原因。报告指出，过去韩国武器出口市场以亚洲和北美地区为主，最近则呈现出扩大至中东、欧洲、中南美、大洋洲和非洲的趋势。出口产品种类也日趋丰富，从以弹药、舰艇为主，扩大到机动、火炮、航空、制导武器等。





波兰是助推今年韩国军工产业出口额刷新纪录的最主要出口对象国。今年7月，波兰签署了总额达148亿美元、第一批57.6亿美元的韩国武器采购合同，购买产品包括K2坦克、装甲车、FA-50轻型攻击机等。





在韩国军工出口产品中，K2坦克、K9自行火炮、FA-50战斗机今年备受瞩目。这几种武器的性能优于军工产业发达国家的同级别武器，价格却更低廉，受到了欢迎。





目前韩国正推进向澳大利亚、马来西亚、埃及等国出口武器。有望向澳大利亚出口的为总金额达50亿-75亿美元的“红背蜘蛛”装甲车，有望向挪威、埃及出口的分别为价值17亿美元和10亿-20亿美元的K2坦克，有望向马来西亚出口的为价值7亿美元的FA-50轻型攻击机。若上述合同能够在年底前成功签署，今年全年韩国军工产业出口额将有望突破200亿美元。





不过分析指出，尽管军工产业出口猛增，但是相关扶持制度却未能跟上。报告将军工出口扶持制度分为13个领域并分别与发达国家进行了比较，结果显示，其中8个领域存在不足。比较严重的问题有消极被动的政府间出口合同制度、军工出口金融支援等。报告指出，应效仿美国、法国等国家制定智能军工合作套餐，在出口武器的同时配套支援教育、技术和财政。报告还建议，为跻身军工出口四强，必须制定第三代军工出口战略，包括出口产品种类多样化、扩大中小及初创企业出口、出口主体和方式多样化等。