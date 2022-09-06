北韩连日武力示威 韩半岛紧张局势升温

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北韩继先后发射中程弹道导弹、短程弹道导弹后，又出动战斗机和轰炸机进行示威飞行并实施空对地射击训练，致使韩半岛紧张局势升温。





分析认为，北韩的行为是为了表示对韩美、韩美日联合应对的抗议，并加强内部团结，同时也包含了撕毁《9.19南北军事协议》、将试射洲际弹道导弹和潜射弹道导弹以及进行核试验的意图。





北韩6日上午发射短程弹道导弹、下午进行示威飞行。韩国联合参谋本部表示，当天下午2时许，北韩出动4架轰炸机和8架战斗机向“特别监视线”以南进行示威飞行，并疑似实施了空对地射击训练。不过北韩并未越过“战术行动线”。军方表示，韩军出动30多架制空战力和紧急出击战力，即刻予以了压倒性回应。





“特别监视线”是韩国军方为迅速应对北韩战斗机而划定的警戒线，位于“战术行动线”以北数十公里处。“战术行动线”位于军事分界线以北20-50公里的上空，是军方为迅速应对在起飞3-5分钟后便可抵达韩国首都圈的北韩战斗机而划定的警戒线。





当天上午，北韩发射2枚不同种类的短程弹道导弹。分析指出，此次发射旨在应对紧急实战状况，并试图使韩美的拦截应对系统失效。





本月4日，北韩发射了据推定为“火星-12”型的中程弹道导弹，导弹飞过日本上空后落入太平洋。据探测，导弹的飞行距离为4500-4600公里、射高约为1000公里，速度在17马赫左右。这是迄今为止北韩以正常角度发射的弹道导弹中，飞行距离最远的一次。北韩以最大射程发射该导弹旨在显示其有能力在韩半岛出现紧急状况时打击位于太平洋关岛的美军增援战略基地。





对此，韩美两国军方投入F-15K和F-16战斗机进行了投放空对地联合直击弹的精密轰炸训练，对北韩予以警告。联合直击弹的射程为24公里，在韩国空军战力掌握制空权后可对北韩的地下基地进行精密轰炸，是北韩最顾忌的武器之一。





进入今年以来，北韩总计发射了22次弹道导弹、2次巡航弹道，仅最近12天内便发射了6次。分析认为，北韩不断提高挑衅水平既是对韩美、韩美日联合军演的抗议和应对，也是为了加强内部团结。还有意见指出，北韩此举是在为今后发射洲际弹道导弹、潜射弹道导弹乃至进行核试验做铺垫。尤其值得注意的是，北韩有意撕毁《9.19南北军事协议》。北韩此前发射弹道导弹旨在显示其拥有导弹这一事实本身，而现在则是为了显示其实战能力。





随着北韩持续挑衅，韩国军方加强了应对态势，美军也加强了对北监视。预计双方的强硬对峙将使韩半岛紧张局势进一步升温。