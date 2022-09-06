《漫话国乐》 金刚山打令 / 箕城八景 / 新关东别曲

金刚山自古以来是韩半岛首屈一指的旅游名胜。金刚山山水奇特，峰外有峰、连山绵谷、万石如林、飞瀑万千、碧潭盈盈，蔚为壮观。金刚山具有多样的魅力，因此按照季节享有不同的美称。首先，金刚山是春天的美称。到了春天，阳光灿烂、百花齐放，巍然屹立的山峰犹如一块块闪烁的钻石金刚石一般闪闪发光，因而得名金刚山。夏天则又被称为蓬莱山，夏天的金刚山树林葱郁、松林云海，可与传说中神仙经常出没的蓬莱相媲美，因而又称为蓬莱山。秋天因漫山红叶如丹，金刚山又名枫岳山。韩国国土面积中三分之二为山地，每到秋天，首尔等大城市小区的前山和后山也被枫叶染红，景色美不胜收，金刚山的秋景就更不必说了。到了冬天，草木凋谢，山脊的奇岩怪石瘦骨零丁，加之皑皑白雪，令人叹为观止，因此金刚山又得名皆骨山。

南道民谣《金刚山打令》 / 演唱-安淑善名唱





描述秋天的俗语有很多，比如“天高马肥的季节”，这是说秋天是天高气爽、马匹肥壮、收获的季节。其实，天高马肥一词本来是中国古代指西北外族活动的季节。到了秋季，农民们忙于收获时，北方的游牧民族却没有可收获的，又因寒冬即将到来，这时很可能骑着肥壮的马向南侵袭中原。





秋季还被誉为“读书的季节”。到了秋季，天气不冷也不热，非常适合沉浸在书香的乐趣里。另外，因为秋天的天气实在太诱人，令人情不自禁地想出去游玩，而且这时正值金秋时节，满山红枫争姿夺彩、美不胜收，所以秋季也是非常适合旅游的季节。





接下来给大家带来的是歌颂北韩平壤八大著名景观的《箕城八景》。古时候，北侧的百姓十分崇敬箕子，因此平壤又名箕城。箕城八景分别为：密台赏春、浮碧玩月、永明寻僧、普通送客、车门泛舟、莲堂听雨、龙山晚翠和马滩春涨，先后指乙密台的春天景致、浮壁楼的夜间赏月、永明寺的落日晚霞、普通江的旅人送别、车门前大同江的游船景观、爱莲堂的莲花落雨、龙岳山的秋日山林以及马滩冰雪融化后的急流，但愿在不久的将来，韩国民众也能亲自去看看这些如诗如画的迷人景致。

《箕城八景》 / 演唱-朴基钟（音）名唱





《关东别曲》是朝鲜王朝后期歌辞文学大师郑澈的代表作之一，也被誉为歌辞文学的佼佼者。关东指韩国东部大关岭以东地区。郑澈在晚年担任关东地区（现在的江原道）观察使时游览金刚山和关东八景后写下了这首韩文歌辞，留下游览金刚山和关东八景的感言。这首歌辞以“行走江湖得了重病卧病在竹林，龙恩日益浩荡，接旨前往关东赴任”为开头，表示郑澈钟爱大自然，以至于罹患重病后隐居竹林时接到了君王的圣旨，被任命为关东地区的观察使。郑澈首先谢君王隆恩，接着以美丽的诗句生动地描写了内金刚、外金刚、海金刚等金刚山以及关东八景的美丽景致。不难想象当时的江原道人会多么为这首歌辞深感自豪。相传，江原道的妓女们也流行以这一作品为歌词进行演唱。遗憾的是，这首歌辞如今早已失传。

《新关东别曲》/ 伽倻琴-金海淑（音）等人