美暂缓芯片设备对华出口禁令 三星SK工厂一年内无需获批

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美国向三星电子和SK海力士给予一年豁免期，允许两家企业的中国工厂在不向美国政府申请的前提下进口半导体设备。这使得两家企业得以暂时不受美国对华半导体设备出口禁令的限制，确保了生产的稳定。





美国商务部本月7日公布了禁止美国企业向中国半导体生产企业出口半导体设备的新管制措施。这一措施旨在阻止中国获取半导体技术。





根据该措施，美国企业须另行获得批准，才可向中国销售用于生产一定标准以上芯片的设备和技术。相关标准为18纳米以下DRAM芯片、128层以上闪存、使用鳍式场效应晶体管技术的逻辑芯片等。





该规定还全面禁止向中国企业所持有的中国内生产设施出口。不过对于外资企业所运营的中国内生产设施，将予以个别审查。三星和SK海力士在中国运营有大规模生产设施，芯片生产一度面临严重差池。





美国商务部的豁免措施允许三星和SK海力士在今后一年内无需获取美国政府的个别许可，实际上相当于将出口禁令推迟一年。





据悉，目前三星和SK正在升级中国工厂，需要进口多项设备。若采取个别审查的方式，不仅流程复杂，耗时也极长。通过此次豁免措施，两家企业在今后一年内无需获得个别许可便可进口设备，消除了眼下的不确定性。





分析认为，美国之所以不得不照顾三星和SK海力士的需求，是对半导体设备出口管制措施实效性的考虑。管制措施若要取得效果，就必须有芯片强国韩国的协助。假如韩国企业蒙受损失，那么韩国政府将很难予以配合。





不过这并不代表今后所有的不确定性均被消除。此次措施仅限于工厂设备升级，可以说是对特定项目的例外待遇，一年后能否延长尚不明朗。





事实上，美国政府计划今后继续与韩国就从何种程度上允许企业未来项目有关设备的进口进行协商。对此，SK海力士表示，今后将同政府一起与美国商务部紧密协商，在遵守国际秩序的范围内努力确保中国工厂的运行。