韩政府组织重组方案公布 女性家庭部将废除

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韩国政府6日正式公布了以废除女性家庭部为主要内容的政府组织重组方案。由此，女性家庭部将时隔21年从政府中消失。





根据该方案，女性家庭部的主要功能，即青少年、家庭、女性政策和女性权益增进等工作将移交至保健福祉部，女性就业相关政策将移交至雇佣劳动部。





2001年金大中政府提出两性平等的价值，设立了女性部。此后该部门历经数次扩大和精简，名称也在女性家庭部和女性部之间反复，集中体现了该部门在韩国社会所引发的争议。





现任总统尹锡悦在竞选期间承诺废除女性家庭部。根据政府重组方案，女性家庭部这一组织将被取消，但其主要功能依然得到保留，由其他部门继续管理。其中女性就业有关工作由雇佣劳动部接管，青少年、家庭、女性政策和女性权益增进工作由保健福祉部接管。为此，保健福祉部将新设“人口家庭两性平等本部”，负责人口、家庭、儿童、青少年、老年人等人生各阶段政策和两性平等、权益增进等工作。





女性家庭部自设立之日起便争议不断。前总统金大中在竞选期间承诺新设女性部以提高女性地位、改善歧视，当选后他履行了这一承诺。





然而不少意见认为，女性部这一政府组织是对男性的逆向歧视，应予以废除。近年来，各类事故、就业难、经济低迷等原因使性别问题愈发受到关注，频频引发社会矛盾。尹锡悦正是在这一背景下提出了废除女性家庭部的承诺。





政府表示，将女性家庭部负责的女性、家庭、儿童和青少年政策移交至保健福祉部，能够更有效地推动贯穿一生的综合性福利政策。女性家庭部长官金贤淑指出，女性家庭部的废除有利于推进为男女两性服务的平等政策，能够提高大韩民国的性平等水平。她还表示，保健福祉部的人口家庭两性平等本部将以家庭为中心，推进女性、儿童、青少年、老年人等人生全阶段政策，为解决人口问题开辟一条捷径。





尽管女性家庭部的主要工作得到保留，但旨在提高女性地位、追求两性平等的总平台被废除，仍引发了不小的担忧。





政府组织重组需对法律进行修改，因此必须得到国会的同意。目前多数党共同民主党极力反对废除女性家庭部，修正案的前景并不乐观。