韩基准利率时隔10年达到3%

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韩国银行12日宣布加息0.5个百分点，将基准利率从2.5%上调至3%，以控制物价、稳定汇率。这是央行自今年4月以来的第五次加息、时隔3个月以来的大幅加息。





韩国银行金融货币委员会当天召开货币政策方向会议，作出了大幅加息的决定。由此，基准利率自2012年10月以来，时隔10年再次突破3%。





基准利率曾于2020年5月跌至0.5%。当年3月，金融货币委员会为防止疫情重创经济，将基准利率从1.25%大幅下调至0.75%；同年5月再次下调0.25个百分点。





此后金融货币委员会连续9次维持基准利率在0.5%不变，2021年8月首次宣布加息0.25个百分点，开启了货币政策正常化之路。经过2021年11月和今年1月、4月、5月、7月、8月的加息，基准利率攀升至2.5%；本月进一步升至3%。





金融货币委员会曾表示，将在较长一段时间内维持0.25%的加息步伐。不过物价的上涨势头、韩美利率倒挂迫使央行罕见地打破了这一前瞻性指引。





目前韩国物价上涨势头并未出现明显放缓。9月消费者物价指数为108.93，环比上涨5.6%。尽管涨幅继8月的5.7%之后再次小幅收缩，但仍维持在5.5%以上。不仅如此，反映对今后一年物价涨幅预计的预期通胀率为4.2%，虽然较7月4.7%的历年最高值有所回落，但仍然是连续第3个月维持在4%以上。





美国利率高于韩国也是央行大幅加息的主要原因。美国物价持续走高，9月美联储连续第三次大幅加息，将联邦基金利率目标区间上调0.75个百分点，至3%-3.25%之间。此前美联储两次大幅加息致使韩美利率倒挂，8月韩国央行加息0.25个百分点后重新持平。然而9月美联储再次加息后，两国利率差扩大至0.75%，使韩国央行无法再维持小幅加息的步伐。





若韩美利率差距扩大，将导致外资流出、韩元进一步贬值，进口物价的上涨将再次对物价构成压力。目前韩元兑美元汇率已超过1430韩元，是金融危机以来的最高水平。





预计央行的加息基调将维持到明年。国际能源价格上涨等造成的通胀压力很难在短期内消除，再加上基本可确定美国11月、12月还将进行两轮大幅加息。根据美联储点阵图，联邦公开市场委员会委员预计今年底利率将达到4.4%。若这一预计成为现实，韩美利率差距将再次拉大，届时韩国央行将不得不继续大幅加息。





随着利率的上涨，仅利息就将猛增33万亿韩元。这将使家庭的还贷负担加重、经济低迷不振，再加上高企的汇率和原材料价格，预计无法承受压力的企业将大幅增多。