BTS釜山演唱会圆满结束 吸引229个国家与地区粉丝收看

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防弹少年团助力釜山市申办2030年世博会而举行的线上线下演唱会吸引了世人的目光。





此次演唱会“BTS in BUSAN”于15日晚在釜山亚运会体育场拉开了华丽的帷幕，这也是组合时隔三年在国内举行线下演唱会。





尤其当天的演唱会免费进行，除了吸引5万名来自全球各地的粉丝前来捧场外，还通过大型屏幕、在线直播、电视直播等方式播出，吸引了全球229个国家与地区的粉丝观看。其中在全球粉丝交流平台Weverse提供的在线直播流媒体播放量达4907万次，电视直播收视率也高达3.3%。





演唱会一开始，当成员们粉墨登场，全场响起了震耳欲聋的欢呼声。在观众席上，紫色应援灯像银河般闪闪发光，蔚为壮观。BTS也为久违的粉丝们带来了空前的舞台表演，首次献上综艺《奔跑吧！防弹》，带来了小分队演出，全体成员还献唱《Dynamite》、《Boy With Luv》、《Butter》、《FIRE》、《IDOL》、《春日》等19首热曲，将演唱会氛围推向高潮。





在演唱会中，队长RM表示：“此次时隔三年在釜山开唱，还为祈愿釜山申办世博会助力，感到十分荣幸，具有重要的意义。”RM还强调：“今后无论遇到什么事情，七名成员一直会是同心协力的。如果相信我们，无论今后发生什么事情，我们都会克服困难，和大家共享快乐的演出，并为大家创作音乐，希望大家相信我们。”